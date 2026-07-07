Подвал для пыток и закопанное тело Березовской: в покушении на Ермолаева всплыли шокирующие детали (видео)

Покушение на Ермолаева в Монако / © ТСН

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Под Киевом нашли тело главной подозреваемой в покушении на убийство подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева. В СБУ сообщили, что речь идет об украинке Анастасии Березовской, которая подложила взрывчатку в дом бизнесмена в Монако. Ее застрелили, по данным Службы безопасности, действующий офицер ГУР и бывший сотрудник правоохранительных органов.

Что известно о Березовской, в каком состоянии Ермолаев и его любовница, которая была вместе с ним во время покушения в Монако, читайте в материале ТСН.ua.

Березовскую нашли застреленной: кого подозревают в убийстве

Утром 7 июля «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что под Киевом 6 июля нашли тело Анастасии Березовской, которая могла быть причастна к покушению на украинского миллиардера в Монако.

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По данным собеседников УП, ее тело обнаружили закопанным 6 июля поздно вечером — в 23:00. Как утверждают источники, Березовскую застрелили. В ее убийстве, как сообщает другой источник УП в правоохранительных органах, подозревают действующего офицера Главного управления разведки (ГУР) и бывшего сотрудника правоохранительных органов. Их задержали по подозрению в совершении убийства по предварительному сговору группой лиц.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила информацию о смерти Березовской. Там уточнили, что у них провели розыски, в ходе которых сотрудник ГУР МОУ сообщил об убийстве гражданки Березовской А., которое он совершил совместно с другим фигурантом.

«При этом последний сообщил, что о контактах с Березовской, перечислении ей средств и каких-либо других своих действиях он не сообщал свое руководство и действовал по собственному усмотрению. Также во время обыска в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружено подвальное помещение, похожее на комнату пыток», — говорится в сообщении.

После возвращения в Украину она общалась с семьей и двумя мужчинами, подозреваемыми в ее убийстве. Их удалось установить, потому что оба неоднократно осуществляли переводы на крипто- и банковские счета Березовской.

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Следствие отрабатывало их как лиц, возможно, причастных к покушению на убийство в Монако. В СБУ заверили, что всю имеющуюся информацию предоставили следственным органам Княжества Монако. Офис Генерального прокурора находится в тесном содействии с правоохранительными органами Княжества Монако. Правоохранительные органы устанавливают заказчиков и других фигурантов покушения на убийство семьи в Монако.

Взрыв в Монако / © Associated Press

Что известно о Березовской

Сразу после покушения на Ермолаева писали, что главным подозреваемым является не мужчина, как считалось ранее, а 30-летняя гражданка Украины, проживающая в Германии и умеющая маскировать внешность.

По данным издания Spiegel, Анастасия Березовская является уроженкой Луганской области. В Германию она переехала в марте 2022 года, после чего официально оформила статус временной защиты как беженца. По прибытии женщина проживала в одном из специализированных центров размещения беженцев.

Березовская находилась за пределами Украины с 22 марта 2025, а вернулась 1 июля 2026 года.

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В каких преступлениях подозревают женщину

Через несколько дней после взрыва генеральный прокурор Монако Стефан Тибо сообщил, что подозреваемой в покушении на убийство Ермолаева выдали ордер на арест. Тогда СМИ писали, что женщина предположительно находится в одной из европейских стран. Ее подозревают в следующих преступлениях:

покушение на убийство,

незаконной установке взрывного устройства в общественном месте,

участие в преступном сговоре и соучастие в этих преступлениях.

По информации СМИ, есть две основные версии этой попытки убийства:

организованная преступность

иностранное вмешательство

Затем Интерпол объявил ее в международный розыск и обнародовали особые приметы женщины. Это — черные волосы, татуировки, вероятно, змеи, на правой руке, набитые от плеча до локтя.

Ей инкриминируют «попытку убийства, совершенное с преступным намерением, путем подрыва взрывного устройства на публичном месте; преступное объединение».

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Впоследствии в Германии полиция обыскала квартиру и машину украинки. Спецоперация в квартире Березовской была проведена бойцами специальных сил полиции.

Березовская следила за семьей и выжидала момент

Следствие установило, что Березовская следила за семьей украинского бизнесмена и выжидала момента, чтобы оставить пакет в холле многоквартирного дома, расположенного всего в нескольких километрах от французской границы.

Незадолго до взрыва Березовская заметила украинскую семью вблизи площади Мюлен и начала следить за ней. После закладки взрывчатки она ждала, пока украинцы приблизятся к тому месту. По информации BFMTV, взрыв произошел тогда, когда мимо сумки проходила партнерша бизнесмена. Вместе с ними находился 13-летний подросток.

Стражи порядка считают, что взрывное устройство было активировано дистанционно с помощью пульта управления.

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По словам заместителя генерального прокурора Монако Моргана Реймона, после взрыва женщина пешком добралась до коммуны Босолей, где покинула автомобиль. Тогда через Италию уехала в Германию, где проживала.

Ермолаев вышел из комы после покушения в Монако

На днях французское издание Nice-Matin проинформировало, что пострадавший в результате взрыва в Монако украинский миллиардер Вадим Ермолаев вышел из комы и находится в значительно лучшем состоянии.

По данным журналистов, бизнесмен продолжает лечение в медучреждении Марселя. Врачи фиксируют положительную динамику его выздоровления.

Также во время покушения на Ермолаева пострадал 13-летний ребенок. Ее доставили в детскую больницу Лэнваль в Ницце, однако угрозы ее жизни нет.

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Самые тяжелые травмы получила спутница бизнесмена Анна Насобина, которая, по данным СМИ, является его любовницей. Она находится в больнице Пастера в Ницце после нескольких сложных операций, в частности ей ампутировали ноги. Местная прокуратура сообщает, что она находится под угрозой.

Что известно о любовнице Ермолаевой

Сразу СМИ писали, что вместе с бизнесменом в момент взрыва была его жена Анна. Впрочем, потом выяснилось, что с ним находилась другая женщина. По данным иностранных СМИ, это была его любовница, а именно 46-летняя Анна Насобина и их общий сын.

The Sun пишет, что Насобина является юристом, проживает в Британии. Она дочь бывшего первого заместителя государственного прокурора Днепропетровской области. Решила последовать за отцом в юридическую сферу, изучая право в главном университете города.

Позже Анна переехала в Лондон и с 2023 года стала директором британской компании Wycombe Square Investments LLP. Кроме того, она является соучредителем Club Éclectique — частного клуба в столице, который также принимает прокремлевских членов российской диаспоры.

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Напомним, 29 июня в Монако у входа в жилой дом раздался. Камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, оставившего посылку у входа в дом, в котором жил украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

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