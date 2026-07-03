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Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: в Германии прошли обыски в квартире украинки
В Германии обыскали квартиру украинки, которую Интерпол разыскивает за покушение на бизнесмена в Монако.
В Германии полиция обыскала квартиру и машину украинки Анастасии Березовской. Интерпол объявил ее в международный розыск: женщину считают главной подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, которое произошло в Монако.
Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
Обыски в Анастасии Березовской — что известно
Спецоперацию в квартире, где жила Березовская, провели бойцы специальных сил полиции. Кроме жилого помещения, правоохранители также обнаружили и тщательно обыскали транспортное средство, которым пользовалась разыскиваемая украинка.
По данным журналистов Spiegel, Анастасия Березовская является уроженкой Луганской области. В Германию она переехала в марте 2022 года, после чего официально оформила статус временной защиты как беженца.
На начальном этапе своего пребывания в стране женщина проживала в одном из специализированных центров размещения беженцев. Расследование обстоятельств дела и поиски подозреваемого продолжаются.
Покушение на украинского олигарха Ермолаева — последние новости
Напомним, вечером 29 июня в Монако возле жилого дома взорвали днепровского олигарха Вадима Ермолаева. Ранения получил он сам, женщина в возрасте от 50 до 60 лет и 13-летний подросток. Сначала медиа писали, что это его жена и сын.
Впоследствии следователи выяснили, что главным подозреваемым является не мужчина, как считалось ранее, а 30-летняя гражданка Украины, проживающая в Германии и умеющая маскировать внешность.
Также подозреваемую в покушении на украинского олигарха объявили в международный розыск. Это 39-летняя Анастасия Березовская, проживающая в Германии.