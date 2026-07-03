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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Время на прочтение
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Большое черное насекомое с фиолетовым блеском: действительно ли опасна пчела-плотник

Когда в саду внезапно появляется большое черное насекомое с металлическим фиолетово-синим бликом и громким жужжанием, первая реакция почти всегда одна — тревога.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Пчела-плотник: опасна ли

Пчела-плотник: опасна ли / © pexels.com

Она кажется слишком большой для «обычной пчелы», слишком громкой и незнакомой, чтобы не вызывать подозрения.

Однако этот «страшный гость» совсем не угроза. Это пчела-плотник, или ксилокопа фиолетовая (Xylocopa violacea) — редкий, но очень полезный житель украинских садов и лугов, часто страдающий от человеческих мифов больше, чем от реальных угроз.

Кто такая пчела-плотник

Ксилокопа фиолетовая — одна из самых больших диких пчел в Европе. Ее легко узнать по:

  • массивным черным телом;

  • металлическим фиолетово-синим блеском крыльев;

  • громким, «звонким» полетом.

Из-за своих размеров она часто напоминает шмеля или даже небольшого жука, потому и вызывает настороженность.

На самом деле это одиночная пчела, которая не живет колониями и не защищает улей.

Почему пчелу-плотнику боятся — и почему зря

«Она большая — значит опасна»

Это самый распространенный миф.

На самом деле пчела-плотник не является агрессивным насекомым. Она не атакует первой и не нуждается в защите гнезда, как это делают осы или шершни.

У самцов вообще нет жала. Они могут только «демонстративно» кружить рядом, но это скорее способ отпугнуть, чем нападение.

Самка имеет жало, но использует его только в крайних случаях — например, если сильно сжать или случайно травмировать.

«Она разрушает деревянные дома»

Название «плотник» действительно связано с древесиной — пчела создает гнезда, выгрызая ходы в сухой древесине.

Но немаловажный аспект: она не питается деревом и не уничтожает здоровые конструкции.

Ее интересует только:

  • сухая древесина;

  • старые пни;

  • ветхие ветви;

  • неотделанные заборы.

Крепкие балки или современные конструкции для нее не представляют никакого интереса.

Чем полезна пчела-плотник

Несмотря на «грозный вид», это насекомое играет чрезвычайно важную экологическую роль.

Ксилокопа фиолетовая — эффективный опылитель, способный работать там, где другие пчелы бессильны. Благодаря большим размерам она опыляет цветы с глубокими венчиками.

Она особенно любит:

  • лаванду;

  • шалфей;

  • бобовые культуры;

  • плодовые деревья.

Если такая пчела появилась в вашем саду — это признак здоровой экосистемы.

Интересные факты о пчеле-плотнике

  1. Инженер-одиночка. Гнездо может достигать 30 см и имеет несколько «камер», где развивается потомство.

  2. Сильный летун. Она легко преодолевает ветер и способна к быстрому маневрированию.

  3. Самостоятельная мама. Самка сама заботится о потомстве без «рабочих пчел».

  4. Металлический блеск. Ее крылья и тело могут изменять оттенки в зависимости от света.

  5. Охранный статус. Во многих регионах Европы, в частности в Украине, вид редок и нуждается в защите.

Почему ее не стоит уничтожать

Популяция ксилокопы уменьшается из-за:

  • вырубку старых деревьев;

  • уборка сухостоя;

  • использование пестицидов

Хотя вид насекомого может пугать, оно не представляет угрозы человеку. Наоборот, помогает саду плодоносить и поддерживает естественный баланс.

Пчела-плотник — это не «страшный гигант», а редкий природный помощник. Она не нападает без причины, не разрушает здоровые постройки и выполняет важную роль в опылении растений.

Встреча с ней — не повод для паники, а возможность увидеть одно из самых интересных насекомых нашей фауны.

FAQ

Опасна ли пчела-плотник для человека?

Нет. Пчела-плотник не является агрессивным насекомым. Она может быть ужалена только в случае прямой угрозы или физического контакта.

Действительно ли ксилокопа фиолетовая разрушает деревянные дома?

Нет. Она использует только сухую или ветхую древесину для гнездования и не повреждает прочные конструкции.

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Дата публикации
Количество просмотров
21
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