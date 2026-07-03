Покушение на Ермолаева в Монако: Интерпол обнародовал данные о подозреваемой украинке

Взрыв в Монако. / © Associated Press

Реклама

Интерпол объявил в розыск гражданку Украины, подозреваемую в покушении на олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Это 39-летняя Анастасия Березовская, проживающая в Германии.

Об этом свидетельствуют данные с сайта международной организации.

Из особых примет — у женщины черные волосы, а также у нее татуировки, вероятно, змеи, на правой руке — от плеча до локтя.

Реклама

Заметим, Интерпол объявил о ней «красное оповещение» (Red Notice) — международный запрос в правоохранительные органы разных стран с просьбой установить местонахождение личности и временно его задержать до решения вопроса о возможной экстрадиции. В то же время, такое уведомление не является международным ордером на арест.

Подозреваемую в покушении на Ермолаева разыскивает Интерпол.

Ей инкриминируют «попытку убийства, совершенную с преступным намерением, путем подрыва взрывного устройства в публичном месте; преступное объединение».

Что известно о покушении на Ермолаева

В СМИ появилась информация, что была установлена личность подозреваемого по делу о покушении на бизнесмена Ермолаева — им оказалась женщина, которая действовала, маскируясь под мужчину. По версии следствия, она оставила сумку со взрывчаткой, которая сдетонировала в момент, когда в здание заходили три человека.

Незадолго до взрыва подозреваемая заметила украинскую семью вблизи площади де Мулен и, вероятно, стала следить за ними. После того как взрывчатка была заложена, ждала, пока потерпевшие подойдут к месту взрыва. По информации BFMTV, взрыв произошел именно тогда, когда мимо оставленной сумки проходила партнерша бизнесмена.

Реклама

Новости партнеров