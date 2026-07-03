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"Где у нас до**я всего?": у россиян массово "подгорает" из-за дефицита бензина, дошло до обращений к Путину (видео)
Очереди из сотен автомобилей, бензин по талонах и нервные водители — такими стали новые реалии для многих регионов РФ.
Пока российская пропаганда продолжает рассказывать о «сверхдержаве», в самой РФ все больше граждан сталкиваются с куда более приземленной проблемой — найти бензин.
В соцсетях россияне массово публикуют видео многочасовых очередей.
В Москве, Дубне, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае автозаправки превратились в место настоящей борьбы за горючее, а очереди уже измеряются сотнями автомобилей.
Водители по несколько часов «героически» отстаивают право залить бак, а нервы у многих сдают быстрее, чем заканчивается бензин на колонке.
В Дубне движение в городе фактически парализовали нескончаемые колонны автомобилей возле АЗС. В Санкт-Петербурге картина мало чем отличается, а в Краснодарском крае ситуация настолько особая, что, по сообщениям местных, на отдельных заправках горючее отпускают только чиновникам, причем даже для их личных автомобилей.
Очередь к колонке стала новой «национальной идеей»
Некоторые россияне уже не скрывают возмущения. Одна из жительниц РФ записала эмоциональное обращение к Владимиру Путину:
«Владимир Владимирович, что происходит в нашей могучей России, где у нас до**я всего? Это что за издевательство над людьми?!».
Женщина рассказала, что уже третьи сутки безуспешно пытается заправить автомобиль по талонам. Похоже, обещанная «стабильность» досталась только очередям.
Особенно иронично ситуация выглядит для страны, которая десятилетиями называла себя «энергетической сверхдержавой». Теперь жители нефтяного государства вынуждены часами стоять под палящим солнцем за несколькими десятками литров бензина.
Тем временем Кремль традиционно успокаивает население. Путин лишь спустя несколько недель признал существование топливного кризиса, но поспешил заверить, что дефицит якобы «не критический».
Впрочем, видео с сотнями автомобилей возле заправок, талонами на горючее и все более раздраженными россиянами свидетельствуют: пока пропаганда рассказывает о «величии», рядовые граждане все чаще вынуждены воевать не за новые территории, а за место в очереди к бензоколонке.
Топливный кризис в России — последние новости
Напомним, в России начались перебои с поставками авиационного топлива. Ограничения на заправку самолетов уже были введены в ряде аэропортов, в частности, в Махачкале, Минеральных Водах, Краснодаре, Астрахани и Нижнем Новгороде. Заправка производится только в объемах, необходимых для выполнения конкретного рейса. Причиной послужили атаки на нефтеперерабатывающие заводы.
Также в Крыму местные жители могут приобрести всего до 20 литров бензина на человека, на заправках образуются большие очереди, а в некоторых регионах горючее вообще отсутствует.