Топливный кризис в России

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Пока российская пропаганда продолжает рассказывать о «сверхдержаве», в самой РФ все больше граждан сталкиваются с куда более приземленной проблемой — найти бензин.

В соцсетях россияне массово публикуют видео многочасовых очередей.

В Москве, Дубне, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае автозаправки превратились в место настоящей борьбы за горючее, а очереди уже измеряются сотнями автомобилей.

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Дата публикации 15:44, 03.07.26 Количество просмотров 4 Конец комфортной жизни в Москве: россияне часами ожидают в очередях на АЗС

Водители по несколько часов «героически» отстаивают право залить бак, а нервы у многих сдают быстрее, чем заканчивается бензин на колонке.

Дата публикации 15:45, 03.07.26 Количество просмотров 7 Очереди за бензином в России стали новой реальностью

В Дубне движение в городе фактически парализовали нескончаемые колонны автомобилей возле АЗС. В Санкт-Петербурге картина мало чем отличается, а в Краснодарском крае ситуация настолько особая, что, по сообщениям местных, на отдельных заправках горючее отпускают только чиновникам, причем даже для их личных автомобилей.

Дата публикации 15:59, 03.07.26 Количество просмотров 5 Бензин за талонами и огромные очереди: что происходит в России

Очередь к колонке стала новой «национальной идеей»

Некоторые россияне уже не скрывают возмущения. Одна из жительниц РФ записала эмоциональное обращение к Владимиру Путину:

«Владимир Владимирович, что происходит в нашей могучей России, где у нас до**я всего? Это что за издевательство над людьми?!».

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Дата публикации 15:59, 03.07.26 Количество просмотров 4 Россиянка обратилась к Путину из-за топливного кризиса

Женщина рассказала, что уже третьи сутки безуспешно пытается заправить автомобиль по талонам. Похоже, обещанная «стабильность» досталась только очередям.

Особенно иронично ситуация выглядит для страны, которая десятилетиями называла себя «энергетической сверхдержавой». Теперь жители нефтяного государства вынуждены часами стоять под палящим солнцем за несколькими десятками литров бензина.

Дата публикации 15:45, 03.07.26 Количество просмотров 3 Россияне штурмуют АЗС из-за дефицита топлива

Тем временем Кремль традиционно успокаивает население. Путин лишь спустя несколько недель признал существование топливного кризиса, но поспешил заверить, что дефицит якобы «не критический».

Впрочем, видео с сотнями автомобилей возле заправок, талонами на горючее и все более раздраженными россиянами свидетельствуют: пока пропаганда рассказывает о «величии», рядовые граждане все чаще вынуждены воевать не за новые территории, а за место в очереди к бензоколонке.

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Дата публикации 15:59, 03.07.26 Количество просмотров 2 "Малыша" больше нечем заправлять: россияне массово жалуются на дефицит горючего

Топливный кризис в России — последние новости

Напомним, в России начались перебои с поставками авиационного топлива. Ограничения на заправку самолетов уже были введены в ряде аэропортов, в частности, в Махачкале, Минеральных Водах, Краснодаре, Астрахани и Нижнем Новгороде. Заправка производится только в объемах, необходимых для выполнения конкретного рейса. Причиной послужили атаки на нефтеперерабатывающие заводы.

Также в Крыму местные жители могут приобрести всего до 20 литров бензина на человека, на заправках образуются большие очереди, а в некоторых регионах горючее вообще отсутствует.

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