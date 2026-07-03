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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2310
Время на прочтение
2 мин

«Война проиграна»: сторонник Путина закатил истерику и заговорил о капитуляции России

Российский оккупант сорвался и заявил, что РФ должна капитулировать, потому что теперь нужно спасать страну.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

В России все чаще раздаются панические заявления о войне против Украины. Недовольны политикой «фюрера» Владимира Путина даже его сторонники-пропагандисты. Бывший заключенный и участник подразделения «Шторм Z» Данило Туленков устроил настоящую истерику.

Об этом свидетельствует его сообщение в Telegram-канале.

Он нервно заявил, что Россия уже «проиграла войну» — «так бывает», а потому теперь должна выбирать между капитуляцией и катастрофой. Москва, отмечает он, еще имеет шанс капитулировать на «человеческих условиях». В то же время, признает Туленков, за это придется расплачиваться будущим поколениям россиян.

Он заявил, что дальнейшее затягивание войны только усугубит положение страны. Мол, сейчас «надо спасать страну, надо спасать людей», а потому призывает «не вы***ваться», потому что впоследствии «условия будут хуже».

По мнению оккупанта, Россия уже упустила возможность избежать позора, потому что «иллюзорно» избрала не «позор», а продолжение войны. Именно поэтому, нервно констатировал он, стране-агрессорке придется как-то выживать.

Напомним, российский блогер из Воронежской области Александр Лунин пригрозил Кремлю восстанием. Он резко раскритиковал ситуацию в российской армии и даже пригрозил, что военные могут направить оружие против власти, а также пригрозил, что Россию вроде бы будут ожидать серьезные последствия.

Уже впоследствии его задержали из-за резких высказываний в адрес президента РФ Владимира Путина. О задержании сообщил администратор ресурса, поддерживающего связь с семьей Лунина. Он отметил, что бывший военный сейчас «жив и здоров». Суд назначил блогеру административный арест на 11 суток.

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Дата публикации
Количество просмотров
2310
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