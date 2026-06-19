Атака на Москву вызвала истерику у пропагандистов: требуют массовых арестов россиян (видео)

Москва. / © Associated Press

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Путинские пропагандисты Владимир Соловьев и Армен Гаспарян очень возмутились панической реакцией жителей Москвы на атаку беспилотников 18 июня. Они призвали сажать в тюрьму тех, кто снимает и публикует видео, ведь раньше власти запретили это делать.

Об этом кремлевские прихвостные заявили в эфирах на РосТВ и в соцсетях.

Пропагандист Владимир Соловьев, комментируя реакцию москвичей на атаку, зачитал цитату советского диктатора Иосифа Сталина из Приказа Народного комиссара обороны СССР № 227, который известен как «Нет шага назад!».

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«Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину. Паникеры и трусы должны уничтожаться на месте. Вот и все. Истерить не нужно, думать нужно», — заявил Соловьев.

Также он призвал сажать тех граждан, которые снимали и выкладывали в различные паблики последствия атак в Москве. По его словам, «даже испанский блогер» (журналист Анатолий Шарий — Ред.) не выкладывает кадры атак на Киев.

«А после „прилета“ по Московской области все забито, вся лента у него забита этим. Поэтому всех публикующих необходимо посадить в тюрьму. К тому же публично», — сказал Соловьев.

Дата публикации 13:47, 18.06.26 Количество просмотров 154 «Идите по пути предателей»: пропагандист Соловьев после ударов по Москве советует россиянам бежать из страны

В то же время z-пропагандист Армен Гаспарян призвал власти еще и возбуждать уголовные дела о госизмене на москвичей, записывающих видео во время атаки БПЛА. Он посоветовал правоохранителям, используя систему распознавания лиц, найти авторов видео и арестовать на два месяца, а затем раскалывать их на допросах и возбуждать уголовные дела.

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«Какая-то ш***а подзаборная с накрашенными ресницами радостно что-то комментирует, или гом*к по недоразумению еще не опущенным», — описал он некоторых авторов видео.

В России нашли «виновных»

Телеграмм-канал «Острожно новости» пишет о том, что российские блогеры и так называемые военкоры уже даже нашли виновных, мол, видео снимают не коренные москвичи, а якобы мигранты. По их словам, авторы многих пабликов, где появились кадры с пожаром в «Садоводе», Капотне и Люберцах, были сделаны мигрантами, поскольку многие из них там работают.

За это мнение ухватилась член Совета по правам человека при президенте РФ Марине Ахмедовой. По ее словам, службы доставки, руководство маркетплейсов и такси должны собрать своих сотрудников и серьезно с ними поговорить.

«На видео много иностранцев, которые в это время ехали к работе в Москве и были захвачены врасплох. Они, может быть, вообще не знали, что у нас здесь война», — написала Ахмедова.

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Атака на Москву 18 июня

Напомним, вчера утром, 18 июня, россияне были в панике из-за налета БпЛА и сильнейших взрывов в Москве. По их словам, утро оказалось не хорошим, потому что «вся Москва горит». А еще жители подмосковья не могли понять, почему БпЛА не сбивают.

Кроме того, москвичи жаловались на «прилеты» по столице. Одна из жительниц выложила в Сеть видео, где она в истерике плачет из-за упавших на территории двора многоэтажки «обломков». Она не подбирала слова, когда вслух размышляла о том, «когда это закончится».

Дата публикации 07:42, 18.06.26 Количество просмотров 234 "Почему их не сбивают?": жители Москвы жалуются на рой дронов

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