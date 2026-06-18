Зеленский после атаки на Москву резко обратился к Путину: детали

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Нынешняя атака на Москву является «совершенно справедливым ответом» на удары РФ по Украине. В частности, по Киево-Печерской Лавре.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Если Путин не хочет кончать эту войну, мы тихонько сидеть не будем, будем отвечать. Ответ должен быть сильным и справедливым. Мы не хотим этой войны и никогда не хотели. И точно не хотим, чтобы пылала Украина из-за врага. Впрочем, если будет гореть Украина, будет гореть и Москва», — подчеркнул глава государства.

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Президент подчеркнул, что «время закончить агрессию, время закончить эту войну». По его словам, поскольку Москва не идет на встречу, то нужно должно усиливать давление — как дальнобойные санкции Украины и другие ограничения от партнеров Киева (в сфере энергетики, нефти, газа, обороны, банковской системы, теневого флота).

«Чтобы Россия чувствовала, что нет смысла воевать. Чтобы народ России начал чувствовать, что воюет один человек — Путин, а расплачиваются — люди. На мой взгляд, надо всем давить на Путина — украинцам, европейцам, американцам, русским», — сказал Зеленский.

Атака на Москву 18 июня

Утром мощные взрывы потрясли столицу России Москву. Власти заявили о якобы успешной работе ПВО, но также подтвердили атаку на НПЗ — один из ключевых объектов инфраструктуры РФ. Ресурс «Агентство» пишет, что эта атака была одной из самых больших и интенсивных.

Президент Владимир Зеленский подтвердил удар по Московскому НПЗ. Он подчеркнул, что уже второй раз через неделю «дальнобойные санкции» Украины снова дошли до Московского региона, поразив нефтеперерабатывающий завод в столице РФ.

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Дата публикации 10:59, 18.06.26 Количество просмотров 84 Дым и тьма над Москвой после атаки - видео

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