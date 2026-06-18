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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
3056
Время на прочтение
2 мин

«Я на**ен сваливаю отсюда»: у россиян началась истерика из-за атаки на Москву, визжат о конце войны

Россиянам почему-то не нравятся проводимые в Москве «процедуры». Они жалуются и говорят, что пора убегать оттуда.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на Москву 18 июня

Атака на Москву 18 июня / © соцмережі

С утра 18 июня Москва содрогается от взрывов и пожаров. Жители столицы шокированы увиденным. Они ноют и визжат о завершении войны. После ударов по НПЗ они закричали, что «вся Москва горит» и пора убегать оттуда.

Видео масштабных последствий «прилетов» дронов по Москве и свое нытье россияне публикуют в соцсетях.

На одном из видео мужчине почему-то не нравятся проводимые в Москве «процедуры». Он сетует на мощные последствия попадания дронов в НПЗ и ноет, что все заводы горят, Вся Москва в огне.

«Я ненавижу эту процедуру! Нахр*н она! Все горит, вся Москва нахр** горит! Все заводы нахр** горят! Я нахр** сваливаю отсюда! Нах**, к собачьим херам, блядь! Я ненавижу эту процедуру, бл***! Вся Москва горит, ок. Все горит, вообще, бл***, все горит! Вот они стреляют, бл***, они летают над головой!», — жалуется москвич, не подбирая слов.

Другие женщина в истерике плачет из-за «обломках», упавших на территории двора многоэтажки. Она не понимает, что происходит и почему.

«Эта картина — это п***ец. Что это нах**. Когда это кончится. Вот там упал. Это п***ец. Черное небо», — ноет жительница Москвы, а на фоне черный дым и огонь.

Взрывы в Москве — что известно

С утра 18 июня в Москве слышны мощные взрывы. Утро для столицы Москвы снова начался с атаки дронов. Как пишут российские тг-каналы и публикуют сами россияне, прилетело по НПЗ. Мэр Москвы Собянин заявил, что несколько беспилотников долетели до Московского нефтеперерабатывающего завода. Местные жители сообщают, что пылает несколько резервуаров.

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Дата публикации
Количество просмотров
3056
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