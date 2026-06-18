Рекордная атака на Москву: россияне жалуются на "прилеты", а Путин теряет авторитет – все о последствиях ударов

Взрывы в России / © ТСН.ua

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Этой ночью 18 июня российская столица потерпела одни из самых масштабных ударов за все время ведения боевых действий. Многие ударные беспилотники достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, полностью парализовали работу гражданской авиации и заставили правоохранительные органы закрыть несколько крупнейших автомагистралей города и его окрестностей.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным оккупационных властей, масштабы налета оказались беспрецедентными. Российская противовоздушная оборона работала в усиленном режиме, пытаясь сдержать флот беспилотных аппаратов на подступах к центру города.

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«По меньшей мере 194 беспилотника были якобы сбиты над Москвой и областью. Некоторые из них все же достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, являющегося ключевым поставщиком автомобильного топлива для столицы и окружающих регионов», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, воздержавшись от обнародования деталей об объемах разрушений.

Из-за прямой угрозы в воздухе крупнейший международный аэропорт российской столицы «Шереметьево» был вынужден срочно остановить обслуживание рейсов и начать эвакуацию.

«Пассажиров безотлагательно переместили в специально оборудованные бомбоубежища, а вылеты нескольких десятков самолетов были задержаны на неопределенный срок из-за угрозы безопасности полетов», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Впоследствии государственное агентство «Интерфакс» со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта РФ подтвердило, что работа всех четырех пассажирских аэропортов Москвы полностью приостановлена. Параллельно с этим стражи порядка заблокировали движение транспорта на ключевых въездных автомагистралях города.

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Авторитет Путина «тает на глазах»

Этот инцидент стал уже второй удачной атакой на стратегический топливный объект Москвы за эту неделю. В предыдущий раз, во вторник, на территории этого же Московского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул масштабный пожар после попадания БПЛА.

Текущий налет произошел в очень неудобный для Кремля момент. В городе Казань, расположенном в 800 километрах к востоку от Москвы, именно проходит саммит лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это первая официальная встреча в таком формате с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и воздушный удар по столице существенно испортил пропагандистскую картинку Кремля.

В целом министерство обороны РФ заявило о фиксации и якобы сбитии 555 украинских беспилотников в 17 разных регионах России, а также на территории временно оккупированного Крыма.

Удары по России — последние новости

Напомним, Москва с утра 18 июня содрогается от взрывов и пожаров. Жители столицы России публикуют в соцсетях видео масштабные последствия ударов дронов по НПЗ и другим объектам. Москвичи в истерике жалуются, что «вся Москва горит», «все заводы горят» и требуют завершения войны. Один мужчина заявил, что «сваливает отсюда», другая женщина в панике плакала из-за упавших во двор многоэтажки обломков.

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Также, утром 16 июня Москву массированно атаковали дроны, повлекшие панику и взрывы в столице и области. Собянин заявил о якобы сбитии 60 БпЛА, однако из-за атаки парализована работа четырех главных аэропортов города: «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковского». Также были попадания в крупнейший московский НПЗ, где вспыхнул пожар.

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