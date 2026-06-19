Как раз и навсегда избавиться от засорения труб и вони из раковины: сантехники раскрыли свой секрет

Как избавиться от засорения труб / © iStock

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Многие ошибочно полагают, что главной причиной засоров являются большие остатки пищи. На самом деле, основная проблема накапливается постепенно. На внутренних стенках труб оседают жир, остатки моющих средств, частицы продуктов, волосы и пыль. С течением времени этот слой становится все толще, из-за чего просвет трубы сужается, а вода начинает проходить гораздо медленнее. Особенно быстро проблема возникает на кухне, где в канализацию регулярно попадают жирные остатки после мытья посуды. Однако несколько минут ухода еженедельно помогут надолго забыть о медленном стекании воды, неприятном запахе и дорогих вызовах сантехника.

Как раз и навсегда избавиться от засорения труб

Опытные сантехники советуют не ждать появления засорения, а проводить регулярную профилактику.

Раз в неделю достаточно вскипятить 2-3 литра воды и добавить в нее столовую ложку средства для мытья посуды. Получившуюся смесь медленно выливают в сливное отверстие.

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Горячая вода помогает растворять жировые отложения, а моющее средство эффективно расщепляет жир, скапливающийся на стенках труб. Такая простая процедура занимает всего несколько минут, но значительно продлевает срок службы канализационной системы.

Дополнительная защита от засоров

Не менее важно установить на слив специальную сеточку-фильтр. Она задерживает большие частицы пищи, волос и другой мусор, не позволяя им попадать внутрь труб.

Регулярное очищение такого фильтра занимает считанные секунды, зато позволяет избежать серьезных проблем в будущем.

Специалисты также рекомендуют периодически промывать сифон, ведь именно в нем часто скапливаются остатки органики и жировые отложения.

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Что категорически нельзя сливать в раковину

Даже самая дорогая сантехника не выдержит неправильного использования. Существует несколько веществ, которые часто становятся причиной сложных засоров.

К канализации нежелательно выливать:

масло и кулинарный жир;

кофейную гущу;

остатки муки и теста;

рис, макароны и крупы;

краска и строительные смеси;

большие пищевые отходы.

Особенно опасен жир. Попадая в холодные трубы, он быстро застывает и создает липкий слой, к которому прилипает другой мусор.

Как избавиться от неприятного запаха из слива

Если из раковины стал появляться неприятный запах, это может свидетельствовать о накоплении органических отложений.

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В этом случае эффективным решением станет использование специальных ферментных средств для очистки канализации. Они содержат полезные бактерии, расщепляющие органические остатки, не повреждая трубы.

В отличие от агрессивной химии, такие средства действуют более мягко и подходят для регулярного использования.

Когда нужна помощь сантехника

Если вода практически не стекает, а домашние методы не приносят результата, проблема может находиться значительно глубже в системе канализации.

В такой ситуации лучше не экспериментировать с большим количеством химических средств, а обратиться к специалисту. Своевременное профессиональное очищение поможет избежать повреждения труб и дорогостоящего ремонта.

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