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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
437
Время на прочтение
2 мин

Какие фруктовые деревья нужно обязательно обрезать летом: не забудьте сделать это вовремя

Основные преимущества летней обрезки: меньше стресса для дерева, чем весной, быстрое заживление срезов, контроль роста без шоковых нагрузок, повышение урожайности в следующем году.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Какие деревья нужно обрезать летом

Какие деревья нужно обрезать летом / © www.freepik.com/free-photo

Летняя обрезка фруктовых деревьев — это не второстепенная процедура, а немаловажная часть ухода за садом, которая напрямую влияет на урожайность, здоровье растений и качество плодов. Если весенняя обрезка формирует крону, то летняя — регулирует рост, улучшает освещение ветвей и уменьшает риск болезней.

Какие фруктовые деревья обязательно нуждаются в летней обрезке

  1. Яблоня — главный кандидат на летнюю обрезку. Яблони активно наращивают зеленую массу летом, поэтому без контроля крона быстро загущается. Зачем обрезать летом: улучшается доступ солнца к плодам, уменьшается риск парши и грибковых болезней, плоды становятся больше и слаще.

  2. Груша — для формирования правильной кроны. У груш вертикальный рост побегов, и они забирают силу, которую дерево должно тратить на плодоношение. Что дает летняя обрезка: баланс между ростом и плодоношением, уменьшение количества «жировых» побегов, лучшая вентиляция кроны.

  3. Персик — обязательная обрезка каждый год. Персик — одно из немногих деревьев, требующее регулярной летней обрезки. Почему это критически важно: быстро сгущается, плоды формируются только на молодых ветвях, без обрезки резко падает урожайность дерева.

  4. Вишня — для здоровья и долголетия дерева. Вишня склонна к загущению и грибковым заболеваниям. Летняя обрезка помогает: избежать монилиоза и коккомикоза, улучшить проветривание, уменьшить ломкость ветвей.

  5. Черешня — контроль высоты и густоты. Черешня растет очень активно и может быстро пойти вверх. Что важно: ограничение чрезмерного роста, формирование удобной кроны для сбора урожая, лучшее качество ягод.

  6. Слива — для стабильного плодоношения. Сливовые деревья быстро загущаются молодыми побегами. Летняя обрезка дает больше света внутри кроны, снижение риска гниения плодов, равномерное созревание.

  7. Алыча — для контроля дикого роста. Алыча часто растет как дикая культура, быстро загущая крону. Зачем обрезать: стабилизация роста, лучший доступ света, увеличение урожайности.

  8. Абрикос — осторожная, но важная обрезка. Абрикос чувствителен к повреждениям, но летняя обрезка для него полезна. Эффект: уменьшение риска камедетечи, формирование крепкой кроны, лучшее качество плодов.

Важные правила летней обрезки: не удаляйте больше 20-30% зеленой массы, обрезку проводите в сухую погоду, используйте острый и чистый инструмент, не оставляйте большие пеньки, обрабатывайте срезы при необходимости.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
437
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