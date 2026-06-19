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Какие фруктовые деревья нужно обязательно обрезать летом: не забудьте сделать это вовремя
Основные преимущества летней обрезки: меньше стресса для дерева, чем весной, быстрое заживление срезов, контроль роста без шоковых нагрузок, повышение урожайности в следующем году.
Летняя обрезка фруктовых деревьев — это не второстепенная процедура, а немаловажная часть ухода за садом, которая напрямую влияет на урожайность, здоровье растений и качество плодов. Если весенняя обрезка формирует крону, то летняя — регулирует рост, улучшает освещение ветвей и уменьшает риск болезней.
Какие фруктовые деревья обязательно нуждаются в летней обрезке
Яблоня — главный кандидат на летнюю обрезку. Яблони активно наращивают зеленую массу летом, поэтому без контроля крона быстро загущается. Зачем обрезать летом: улучшается доступ солнца к плодам, уменьшается риск парши и грибковых болезней, плоды становятся больше и слаще.
Груша — для формирования правильной кроны. У груш вертикальный рост побегов, и они забирают силу, которую дерево должно тратить на плодоношение. Что дает летняя обрезка: баланс между ростом и плодоношением, уменьшение количества «жировых» побегов, лучшая вентиляция кроны.
Персик — обязательная обрезка каждый год. Персик — одно из немногих деревьев, требующее регулярной летней обрезки. Почему это критически важно: быстро сгущается, плоды формируются только на молодых ветвях, без обрезки резко падает урожайность дерева.
Вишня — для здоровья и долголетия дерева. Вишня склонна к загущению и грибковым заболеваниям. Летняя обрезка помогает: избежать монилиоза и коккомикоза, улучшить проветривание, уменьшить ломкость ветвей.
Черешня — контроль высоты и густоты. Черешня растет очень активно и может быстро пойти вверх. Что важно: ограничение чрезмерного роста, формирование удобной кроны для сбора урожая, лучшее качество ягод.
Слива — для стабильного плодоношения. Сливовые деревья быстро загущаются молодыми побегами. Летняя обрезка дает больше света внутри кроны, снижение риска гниения плодов, равномерное созревание.
Алыча — для контроля дикого роста. Алыча часто растет как дикая культура, быстро загущая крону. Зачем обрезать: стабилизация роста, лучший доступ света, увеличение урожайности.
Абрикос — осторожная, но важная обрезка. Абрикос чувствителен к повреждениям, но летняя обрезка для него полезна. Эффект: уменьшение риска камедетечи, формирование крепкой кроны, лучшее качество плодов.
Важные правила летней обрезки: не удаляйте больше 20-30% зеленой массы, обрезку проводите в сухую погоду, используйте острый и чистый инструмент, не оставляйте большие пеньки, обрабатывайте срезы при необходимости.