Гигантский арахис в Космосе: зонд NASA сфотографировал след давней катастрофы

Космический аппарат NASA «Люси» зафиксировал астероид Дональд Йохансон 20 апреля 2025 года / © NASA

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В апреле 2025 года космический аппарат NASA Lucy успешно пролетел мимо необычного астероида Дональда Йохансона в главном поясе и сделал детальные снимки его поверхности. Полученные данные помогли американским ученым выяснить, что этот объект образовался в результате катастрофического столкновения около 155 миллионов лет назад.

Об этом сообщает Gizmodo.

Детали пролета и форма космического тела

Аппарат Lucy начал свою 12-летнюю миссию в октябре 2021 года и сейчас направляется к троянским астероидам Юпитера. Во время этой поездки космический зонд приблизился к астороиду Дональду Йохансону на расстояние 960 километров и сделал уникальные подробные фотографии.

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Этот космический объект оказался значительно больше предыдущих оценок, имея длину около 8 километров и ширину 3,5 километра. На снимках ученые отчетливо увидели 2 покрытые кратерами частицы, которые надежно соединены между собой относительно гладкой горлышкой.

История происхождения и древнее космическое столкновение

Команда исследователей под руководством Симоне Марки пришла к выводу, что этот камень принадлежит к древней космической семье Эригона. Эта группа насчитывает около 1800 идентифицированных тел, которые когда-то были частью одного массивного объекта шириной около 80 километров.

Приблизительно 155 миллионов лет назад в этот материнский камень врезался другой астероид шириной 20 километров, разбив его на мелкие куски. Дональд Йохансон образовался благодаря постепенному соединению этих обломков, что полностью объясняет его необычную вытянутую форму.

«Удлиненная форма Дональда Йохансона и две его доли являются прямым результатом постепенного слияния фрагментов после этого катастрофического события распада. Именно эта гипотеза идеально объясняет наличие своеобразной шейки между двумя частями космического объекта», — отмечают авторы исследования.

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Признаки воды и дальнейшие планы миссии

На поверхности астероида почти полностью отсутствуют кратеры размером менее 0,4 километра. Это наглядно свидетельствует о том, что Дональд Йохансон сравнительно недавно потерпел другой мощный удар, который спровоцировал сильные сейсмические сотрясения.

Наблюдения также выявили наличие железосодержащих филосиликатов, прямо указывающих на присутствие жидкой воды на ранних этапах существования этого тела. Зонд Lucy продолжит свое путешествие и уже в 2027 году приступит к детальному исследованию троянских астероидов Юпитера.

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