"Инопланетяне из глубин": исследователи случайно наткнулись на уникальную колонию неизвестных науке существ

Исследователи обнаружили десятки новых видов живых существ у берегов Бразилии

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Недавно международная исследовательская экспедиция обнаружила 31 ранее неизвестный вид морских существ в средних слоях Южной Атлантики у побережья Бразилии. Ученым удалось добиться таких результатов благодаря использованию новейших систем объемного изображения и секвенированию генома непосредственно на борту исследовательского судна.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Неизвестные жители средних глубин

Экспедиция открыла поразительную коллекцию новых видов, напоминающих созданий по научной фантастике. Среди находок оказались деликатные черви и полупрозрачные реброплавы, передвигающиеся в воде с помощью мерцающих структур.

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Исследователи также обнаружили гигантские ризарии, которые являются одноклеточными организмами, но вырастают достаточно большими для наблюдения невооруженным глазом. Другим открытием стало существо, строящее вокруг себя большой слизистый домик для фильтрации пищи.

Отдельное внимание ученых привлекли сифонофоры, считающиеся странными жителями мирового океана. Эти создания являются целой колонией из специализированных клонов, функционирующих вместе как единый организм.

«Самая большая среда обитания на Земле, средняя зона, наполненная невероятными животными, которых мы только начинаем понимать», — отметила главная ученая экспедиции Карен Осборн.

Инновационные технологии вместо сеток

Главной проблемой для исследователей всегда была чрезвычайная хрупкость многих глубоководных животных. Мягкие и трясистые тела этих существ часто испытывают серьезные повреждения или деформации во время сбора традиционными методами.

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Во избежание этого команда использовала несколько новейших технологий обработки изображений, установленных на дистанционно управляемом аппарате. Разработанные специалистами 2 лазерные системы позволили создать детальные объемные изображения животных непосредственно в их среде.

Третьим инструментом стала специальная теневая камера, разработанная японскими специалистами по изучению морской земли. Она фиксировала высококонтрастные силуэты, которые выявляли мелкие анатомические особенности, недоступные для обычного лазерного сканирования.

Благодаря новому портативному микроскопу исследователи впервые в истории смогли увидеть живую клеточную структуру организма прямо в открытом море. Ученые также изучали поведение животных с помощью виртуальной реальности и гидродинамической беговой дорожки, имитирующей поток воды.

«Это невероятная честь не только видеть и чувствовать эту редкую и вдохновляющую жизнь на средних глубинах, но и иметь возможность работать над ее описанием и широким обменом информацией», — сказала биоинженер Какани Катия.

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Напомним, ученые до сих пор не знают, откуда берутся загадочные отпечатки на дне океана , похожие на идеальные пчелиные соты. Их называют палеодиктионами. Эти странные следы находят по всему миру уже 500 миллионов лет, и они остаются одной из самых больших и древних тайн океана.

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