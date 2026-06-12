Угроза наступления со стороны Беларуси и российские штурмы в северных областях: в ГПСУ сделали заявления

В ГПСУ рассказали, существует ли угроза наступления со стороны Беларуси

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Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал об угрозе наступления со стороны Беларуси. Он отметил, что пока РФ оказывает давление на Беларусь, чтобы эта страна присоединилась к войне против нашего государства.

Об этом он заявил в интервью ТСН.

Существует ли угроза наступления со стороны Беларуси

«За тем, что происходит на территории Беларуси, следят подразделения разведки. Те сигналы, которые у нас есть, — это то давление, которое РФ не прекращает оказывать на Беларусь, чтобы эта страна присоединилась к войне, которую начала государство-террорист», — подчеркнул Андрей Демченко.

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Он отметил, что за возможным перебросом российских войск в Беларусь и угрозой наступления на нашу страну с территории этой страны внимательно следят.

«Наращивание сил или формирование группировок, которые могут вторгнуться на территорию нашей страны, в настоящее время не фиксируется», — сказал он.

Андрей Демченко добавил, что на границе продолжается возведение фортификационных военных сооружений.

Оккупанты пытаются прорваться в Сумской и Харьковской областях

В Сумской и Харьковской областях Россия не прекращает штурмовые действия, отметил Андрей Демченко. Он добавил, что здесь противник не задействует тяжелую технику и действует пехотными группами.

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«Враг не отказывается от штурмовых действий», — отметил он.

Оккупанты же несут потери в результате атак на Украину.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Угроза из Беларуси! Смерть военнослужащего в больнице! | ТСН 19:00 12 июня

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