Лукашенко резко увеличивает армию Беларуси: эксперт раскрыл скрытую причину

Александр Лукашенко / © Associated Press

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Александр Лукашенко активно укрепляет армию и создает специальные подразделения по разгону возможных протестов против войны. В больших городах Беларуси уже сформировали 13 таких отрядов, вооруженных даже тяжелой техникой.

Об этом в интервью «24 Каналу» сообщил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.

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По словам оппозиционера, Беларуси не хватает солдат, потому что около миллиона человек, преимущественно молодые, уехали из страны. Чтобы восполнить эти пробелы, режим нанимает иностранных контрактников. Главную же роль отдают внутренним войскам, которыми, как говорит Латушко, руководят люди из России.

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Ключевой фигурой в этом процессе политик называет генерала Николая Карпенкова, возглавляющего внутренние войска МВД Беларуси.

«Он постоянно бывает в Москве, имеет связи в РПЦ. Почему Лукашенко так много инвестирует в этого генерала — для меня большой вопрос», — отметил Латушко.

Спецподразделения, созданные Лукашенко, существенно отличаются от обычной полиции — они вооружены БТРами и противотанковым оружием. Эксперт отмечает, что около 80% белорусов выступают против участия страны в войне. Поэтому тренировки этих отрядов направлены, прежде всего, на готовность к силовому разгону потенциальных протестных акций, которые могут возникнуть в случае вступления Беларуси в «горячую фазу» войны.

Латушко также напомнил о событиях 2020 года, когда российские силовики, откомандированные в Беларусь, отличались особой жестокостью при пытках протестующих. Политик убежден, что в случае повторных беспорядков Лукашенко снова рассчитывает на поддержку РФ.

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«Лукашенко усвоил этот урок: если после входа Беларуси в войну вспыхнут протесты, он будет снова делать ставку на россиян в составе внутренних войск — как на тех, кто будет подавлять собственных граждан без лишних колебаний», — подчеркнул Латушко.

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Напомним, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко сообщил, что РФ готовит Беларусь к возможной эскалации. Однако в СНБО отмечают, что в ВСУ все под контролем.

Ранее мы писали, что Россия может давить на Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Но, по словам Кирилла Сазонова, подобный сценарий несет серьезные риски для самого Минска.

Впоследствии самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что война России против Украины может завершиться уже к концу 2026 года.

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