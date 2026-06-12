Что делать, чтобы деруны и оладьи не впитывали масло: повара добавляют этот секретный ингредиент

Что сделать, чтобы деруны не впитывали растительное масло / © Фото из открытых источников

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Многие хозяйки сталкиваются с проблемой, когда деруны и оладьи после жарки становятся слишком масляными. Вместо аппетитной хрустящей корочки они буквально пропитываются растительным маслом, из-за чего блюдо теряет свой невероятный вкус и становится тяжелым для желудка. Однако профессиональные повара давно знают простой секрет, который помогает избежать этой проблемы. Для этого в тесто или картофельную массу добавляют обычный крахмал.

Почему крахмал помогает решить проблему

Крахмал работает как природный абсорбент влаги и способствует быстрому образованию золотистой корочки на поверхности дерунов и оладий. Благодаря этому они меньше контактируют с растительным маслом во время жарки и не успевают впитать его избыток.

Кроме того, крахмал делает текстуру блюда более плотной и воздушной одновременно, что особенно важно для дерунов.

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Сколько крахмала нужно добавлять в тесто

Для дерунов обычно достаточно 1–2 столовых ложек картофельного или кукурузного крахмала на 1 килограмм натертого картофеля. Для оладий хватит столовой ложки на 500 граммов теста. Большее количество может сделать готовое блюдо слишком плотным.

Профессиональные повара советуют хорошо разогревать сковороду перед началом жарки. Если масло недостаточно горячее, деруны и оладьи начинают активно его впитывать. Также важно не наливать слишком много масла и после приготовления выкладывать готовые изделия на бумажные полотенца, которые быстро впитают остатки жира.

Какой крахмал лучше выбрать для теста

Для дерунов лучше подходит картофельный крахмал, поскольку он хорошо сочетается с картофельной массой и усиливает хрусткость корочки.

Для оладий можно использовать как картофельный, так и кукурузный крахмал. Последний делает текстуру готового блюда более нежной и легкой.

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