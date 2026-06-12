МВФ / © Associated Press

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Международный валютный фонд (МВФ) достиг с правительством Украины предварительной договоренности о предоставлении очередного транша финансирования почти на $700 млн.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

Несмотря на то, что Верховная Рада не выполнила одно из ключевых условий программы, фонд согласился отсрочить ее реализацию до июля.

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Транш МВФ — что известно

Напомним, миссия МВФ для первого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования EFF на $8,1 млрд прибыла в Киев и начала работу.

Дискуссии будут фокусироваться на макроэкономической политике и ключевых структурных реформах.

В новой программе Украина взяла на себя ряд важных обязательств, в частности, по налоговым реформам. Некоторые из них уже отложены или отклонены Верховной Радой.

Отметим, Украина может столкнуться с дефицитом внешнего финансирования в ближайшие месяцы. По словам главы подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леси Забуранной, текущих средств от МВФ хватит только до июня 2026 года, тогда как собственных ресурсов для покрытия невоенных расходов у страны нет.

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