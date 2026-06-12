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МВФ согласился выделить Украине новый транш — Bloomberg
Официально о соглашении могут объявить уже в ближайшие дни, однако окончательное решение еще должен утвердить совет директоров МВФ в следующем месяце.
Международный валютный фонд (МВФ) достиг с правительством Украины предварительной договоренности о предоставлении очередного транша финансирования почти на $700 млн.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.
Несмотря на то, что Верховная Рада не выполнила одно из ключевых условий программы, фонд согласился отсрочить ее реализацию до июля.
Транш МВФ — что известно
Напомним, миссия МВФ для первого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования EFF на $8,1 млрд прибыла в Киев и начала работу.
Дискуссии будут фокусироваться на макроэкономической политике и ключевых структурных реформах.
В новой программе Украина взяла на себя ряд важных обязательств, в частности, по налоговым реформам. Некоторые из них уже отложены или отклонены Верховной Радой.
Отметим, Украина может столкнуться с дефицитом внешнего финансирования в ближайшие месяцы. По словам главы подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леси Забуранной, текущих средств от МВФ хватит только до июня 2026 года, тогда как собственных ресурсов для покрытия невоенных расходов у страны нет.