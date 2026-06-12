Украинские суперфуды: местные альтернативы мировым «звездам» здорового питания

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Слово «суперфуд» давно стало маркетинговым магнитом. Оно создает ощущение, что здоровье можно «купить» в виде модного порошка или семян с другого континента. Однако с точки зрения нутрициологии все гораздо проще: фитнес-тренер Дмитрий Глебов рассказал, что настоящая польза часто заключается не в экзотике, а в доступных местных продуктах, которые мы привыкли недооценивать.

И именно здесь украинские продукты неожиданно выходят в лидеры. Они не требуют длительных логистических маршрутов, стоят дешевле и зачастую содержат не хужие, а иногда даже лучшие питательные вещества.

Семена льна вместо чиа

Чиа известно высоким содержанием омега-3 жирных кислот, белка и клетчатки. Но семена льна — наш местный аналог, который по составу почти не уступает ему.

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Лен содержит омега-3 жирные кислоты, богат клетчаткой и растительным белком, способствует нормализации пищеварения и укреплению сердечно-сосудистой системы, при этом стоит в несколько раз дешевле. Фактически — это классический пример «суперфуда из бабушкиной кухни».

Черника, шиповник и облепиха вместо ягод годжи

Ягоды годжи часто называют «антиоксидантной бомбой», но украинская смесь черники, шиповника и облепихи обладает очень похожими свойствами.

Например, черника богата антиоксидантами (в частности, антоцианами), поддерживает здоровье глаз и помогает снижать окислительный стресс. Она не требует импортной доставки и при этом действует в том же направлении, а именно: защита клеток и поддержка организма.

Шиповник — один из самых мощных природных источников витамина С. Его в нем в несколько раз больше, чем в цитрусовых. Он укрепляет иммунную систему и обладает антиоксидантными свойствами. Это тот случай, когда «местное» буквально означает «сильнее».

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Иван-чай вместо матча

Матча — это зеленый чай в виде порошка, который дает заряд энергии и способствует концентрации внимания благодаря кофеину и антиоксидантам.

Украинская альтернатива — обычный иван-чай, который содержит антиоксиданты (катехины), способствует концентрации внимания и придаёт энергию, мягко воздействует на нервную систему. Разница скорее в форме и концентрации, чем в самой сути.

Идея «суперфудов» часто создает иллюзию, что здоровое питание требует экзотики. Но украинские продукты доказывают обратное: всё необходимое для энергии, иммунитета и баланса уже есть в нашей местной природе.

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