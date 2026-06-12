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В нежном образе и с красивыми локонами: принцесса София посетила музей
Шведская принцесса София посетила праздничное мероприятие в Стокгольме.
Жена принца Карла Филиппа приехала поздравить с 30-летним юбилеем музей Юнибаккен. Это детский культурно-развлекательный центр, музей сказок, расположенный в Стокгольме на острове Юргорден.
Принцесса София приехала поздравить организацию с юбилеем, а снимками поделились на странице в Instagram принца и принцессы.
«Одним из моих первых ярких впечатлений от чтения стала книга Астрид Линдгрен «Ронья, дочь разбойника». Я завидовала свободной жизни Роньи в лесу, и это пробудило во мне страсть к чтению на всю жизнь.
Вчера Junibacken отметил свой 30-летний юбилей 🎈 Junibacken дает детям возможность раскрыть свой творческий потенциал. Это культурный центр для детей, где воображение расцветает через чтение, театр и музыку от самой любимой детской писательницы нашего времени.
Поздравляем Junibacken с 30-летием и желаем еще много лет вдохновлять детей и взрослых!», - сказала принцесса София на мероприятии.
Принцесса София появилась на мероприятии в бело-красном свободном платье, с объемными рукавами и пуговицами на груди, а также поясом, подчеркивающим талию. Принцесса распустила волосы, накрутив их красивыми локонами, сделала макияж и светлый маникюр, а также одела несколько колец.
Напомним, на днях муж Софии – принц Карл Филипп – опубликовал милое фото с их полуторагодовалой дочерью принцессой Инес.