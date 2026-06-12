У ніжному образі та з гарними локонами: принцеса Софія відвідала музей

Принцеса Софія

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Дружина принца Карла Філіпа приїхала привітати із 30-річним ювілеєм музей Юнібаккен. Це дитячий культурно-розважальний центр, музей казок, що розташований у Стокгольмі на острові Юргорден.

Принцеса Софія приїхала привітати організацію з ювілеєм, а знімками поділилися на сторінці в Instagram принца та принцеси.

Принцеса Софія

Одним з моїх перших яскравих вражень від читання стала книжка Астрід Ліндгрен «Ронья, дочка розбійника». Я заздрила вільному життю Роньї в лісі, і це пробудило в мені пристрасть до читання на все життя.

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Junibacken відзначив свій 30-річний ювілей 🎈 Junibacken дає дітям можливість розкрити свій творчий потенціал. Це культурний центр для дітей, де уява розквітає через читання, театр та музику від найулюбленішої дитячої письменниці нашого часу.

Вітаємо Junibacken із 30-річчям та бажаємо ще багато років надихати дітей та дорослих!», - сказала принцеса Софія на заході.

Принцеса Софія

Принцеса Софія з'явилася на заході у біло-червоній вільній сукні, з об'ємними рукавами та ґудзиками на грудях, а також поясом, що підкреслює талію. Принцеса розпустила волосся, накрутивши його красивими кучерями, зробила макіяж і світлий манікюр, а також одягла кілька каблучок.

Принцеса Софія

Нагадаємо, днями чоловік Софії - принц Карл Філіп - опублікував миле фото з їхньою півторарічною дочкою принцесою Інес.

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