В оксамитовому корсеті і спідниці з перлинних ниток: Емілі Блант у розкішному образі з'явилася у Парижі

Емілі Блант / © Getty Images

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Емілі Блант зачарувала своїм розкішним аутфітом на фотоколі науково-фантастичного фільму «День істини» (Disclosure Day) у Парижі.

Акторка позувала на тлі Ейфелевої вежі у вбранні, яке неможливо було залишити без уваги. Для заходу Блант обрала кутюрний ансамбль з колекції весна-літо 2025 бренду Tamara Ralph. Він складався з оксамитового корсету з пікантним декольте у формі серця і спідниці, створеної з десятків перлинних переплетених ниток, які каскадами спадали вниз і формували розкішний скульптурний силует.

Емілі Блант / © Getty Images

До сукні Емілі підібрала чорні туфлі-човники, оздоблені мерехтливою чорною вишивкою бісером і лелітками. У вухах у неї були довгі сережки з камінням, а на руках — каблучки з цього самого комплекту. Волосся акторки було гладко вкладене з прямим проділом, а макіяж виконаний у природній гамі з легким акцентом на очах.

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Нагадаємо, Емілія Блант у фільмі «День істини» зіграла головну роль. Фільм розповідає історію, в центрі якої опиняється сенсаційне відкриття про існування позаземного життя, здатне назавжди змінити уявлення людства про Всесвіт.

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