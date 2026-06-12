Більше жодних дешевих закупів із Китаю: у ЄС запроваджують новий збір на посилки

Нові правила діятимуть протягом двох років

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Через наплив дешевого імпорту з Китаю ЄС ухвалив рішення запровадити тарифи на посилки вартістю до 150 євро. Нові мита стягуватимуться від 1 липня 2026 року.

Про це пише Gazeta Pravna.

Європейський Союз ухвалив рішення запровадити мита на низьковартісні відправлення (до 150 євро), що імпортуються з-за меж країн-членів. Новий збір, запроваджений ЄС, має на меті стримати масовий наплив товарів, замовлених на онлайн-платформах для закупів, таких як Temu, Shein та AliExpress, а також підвищити конкурентоспроможність продукції європейських виробників.

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Єврокомісія вирішила скасувати звільнення від сплати митних зборів для відправлень вартістю до 150 євро. Згідно з новими правилами, товари, імпортовані з-за меж Європейського Союзу, вартість яких не перевищує 150 євро, підлягатимуть оподаткуванню митними зборами.

Тимчасовий збір діятиме протягом двох років: від 1 липня 2026 року до 1 липня 2028 року. Митний збір на товари з країн, що не входять до ЄС, становитиме 3 євро за кожну позицію у посилці вартістю до 150 євро. Цей збір буде додано до загальної вартості.

За даними Європейської комісії, 2024 року до країн Євросоюзу надійшло близько 4,6 млрд дешевих посилок. Це майже вдвічі більше, ніж роком раніше, коли їхня кількість становила 2,3 млрд.

Нагадаємо, Україна планує впровадити оподаткування на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Покупці також сплачуватимуть податок на етапі купівлі, що відповідає європейській практиці.

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