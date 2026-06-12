Больше никаких дешевых покупок из Китая: в ЕС вводят новый сбор на посылки

Новые правила будут действовать в течение двух лет

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Из-за наплыва дешевого импорта из Китая ЕС принял решение ввести тарифы на посылки стоимостью до 150 евро. Новые пошлины будут взиматься с 1 июля 2026 года.

Об этом пишет Gazeta Pravna.

Европейский Союз принял решение ввести таможенные пошлины на низкостоящие отправления (до 150 евро), импортируемые из-за пределов стран-членов. Новый сбор, введенный ЕС, стремится сдержать массовый наплыв товаров, заказанных на онлайн-платформах для покупок, таких как Temu, Shein и AliExpress, а также повысить конкурентоспособность продукции европейских производителей.

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Еврокомиссия решила отменить освобождение от уплаты таможенных пошлин для отправок стоимостью до 150 евро. Согласно новым правилам, товары, импортируемые из-за пределов Европейского Союза, стоимость которых не превышает 150 евро, будут облагаться таможенными пошлинами.

Временный сбор будет действовать в течение двух лет: с 1 июля 2026 года по 1 июля 2028 года. Таможенный сбор на товары из не входящих в ЕС стран будет составлять 3 евро за каждую позицию в посылке стоимостью до 150 евро. Этот сбор будет добавлен в общую стоимость.

По данным Европейской комиссии, в 2024 году в страны Евросоюза поступило около 4,6 млрд дешевых посылок. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, когда их количество составляло 2,3 млрд.

Напомним, Украина планирует ввести налогообложение на международные посылки стоимостью до 150 евро. Покупатели также будут платить налог на этапе покупки, который соответствует европейской практике.

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