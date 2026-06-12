Путин снова возразил войну против Украины: что заявил на этот раз

Владимир Путин / © Associated Press

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Диктатор Кремля Владимир Путин снова сделал абсурдные заявления, что Россия якобы не начинала войну в Украине. Также он издал новую теорию о причинах расширения НАТО.

Заявление лидера страны-агрессорки передают российские СМИ.

Путин о войне в Украине — что заявил

Путин в очередной раз заявил, что эту войну в Украине начала не Россия. В то же время он посетовал, что сейчас Москва вынуждена практически наедине противостоять «всему коллективному Западу».

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«Не Россия начала войну… Никому не удастся нанести России стратегическое поражение», — самоуверенно отметил Путин.

Также диктатор придумал собственное объяснение, почему после 2022 года в НАТО вступают новые страны. По его абсурдной версии они делают это не для защиты от российской агрессии, а якобы чтобы отхватить себе «часть пирога», если Россия проиграет войну.

Война в Украине — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.

Раньше мы писали, что для Путина все еще хуже, чем кажется. В последнее время Украина наносит болезненные удары в самое сердце России, ошеломляя этим Кремль.

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К слову, в Bloomberg отмечают, что даже на фоне успехов Украины война может оказаться еще опаснее, ведь загнанный в угол Путин способен повысить ставки.

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