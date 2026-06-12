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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
371
Время на прочтение
1 мин

Один из крупнейших банков не будет работать до утра — что нужно сделать клиентам

Клиенты «ПриватБанка» не смогут воспользоваться картами и банкоматами в ночь на 13 июня.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Отделение "ПриватБанка"

Отделение «ПриватБанка»

В ночь на 13 июня запланированы технические работы — платежные инструменты и банкоматы «ПриватБанка» не будут работать с 00:05 до 6:30.

Об этом сообщили в финучреждении.

Банк рекомендует выполнить нужные платежи заблаговременно либо отложить их на утро.

«Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами — советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов. Спасибо за понимание!» — заявил банк в официальном сообщении.

Ограничения распространяются на всю инфраструктуру банка без исключений. Это означает, что даже наличные деньги через банкомат будут недоступны до 6:30 утра 13 июня. После завершения работ все услуги возобновят работу в обычном режиме.

Напомним, 5 июня в приложении «Приват24» произошел сбой в системе. Пользователи сообщали о проблемах входа в приложение.

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Дата публикации
Количество просмотров
371
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