Электромобили могут загореться во второй раз после пожара: эксперты объяснили почему

Электроавто / © Unsplash

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Тушить электромобили надо иначе, чем обычные автомобили. Из-за особенностей батареи электрокар может легко загореться снова, даже если вы уже полностью сбили пламя.

Об этом сообщает UaMotors.

Главная проблема — это так называемый «тепловой разгон». Батарея электрокара состоит из многих отдельных ячеек. Если при ударе повреждается и перегревается хотя бы одна из них, она начинает выделять сильный жар и газ. Это запускает цепную реакцию: соседние ячейки тоже быстро перегреваются и загораются одна за другой.

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«Обычный подход к тушению пожара не всегда эффективен. Пламя можно сбить снаружи, но реакция внутри батареи продолжается. Для полного контроля ситуации необходимо охлаждать именно батарейный блок, а не только кузов автомобиля», — объясняют спасатели.

По словам специалистов, стандартные пена и порошковые огнетушители в таких ситуациях бессильны. Поскольку они не способны остановить тепловой разгон внутри батареи. Главным средством ликвидации остается вода, которую необходимо направлять максимально близко к источнику нагрева.

Кроме того, для эффективного тушения применяются специфические методы: длительное охлаждение водой, мониторинг температуры с помощью тепловизоров и постоянный контроль за автомобилем после ликвидации пламени.

Эксперты также предупреждают владельцев электромобилей: транспортное средство нельзя считать безопасным после серьезной аварии или механического повреждения батареи, даже если визуально нет огня. Такой автомобиль может представлять скрытую угрозу еще длительное время и требует обязательного осмотра специалистами.

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Напомним, компания Jeep объявила об отзыве более 1,1 миллиона автомобилей из-за риска возгорания. Владельцам части моделей рекомендуют временно парковать транспортные средства на улице до устранения неисправности.

К слову, в Украине хотят ввести новые штрафы для водителей, чьи автомобили двигаются со звуком, похожим на «Шахеды». За автомобили с выхлопными системами, которые создают значительный шум и пугают украинцев, предлагают ощутимый штраф — 34 тысяч гривен и лишение прав.

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