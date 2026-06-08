Полиция усилила контроль за тонировкой стекол в авто: какие штрафы грозят

Авто с тонированными стеклами / © ТСН

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Патрульная полиция усилила контроль за тонировкой авто, используя сертифицированные приборы для измерения светопроницаемости. Водители все чаще получают штрафы за чрезмерно затемненные окна.

Об этом пишет «Эксперт».

В последнее время водители все чаще сообщают о проверках технического состояния транспортных средств во время остановок. Одним из ключевых аспектов, на которые обращают внимание правоохранители, стала тонировка автомобильных стекол.

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Для проведения проверок используют специальные сертифицированные устройства, которые позволяют измерить уровень светопропускания непосредственно на месте. Именно результаты такого тестирования являются основанием для установления факта нарушения.

Согласно действующим Правилам дорожного движения, лобовое стекло автомобиля должно пропускать не менее 75% света. Для передних боковых окон минимально допустимый показатель составляет 70%.

Относительно заднего стекла и задних боковых окон, ограничения не действуют при условии наличия в авто двух наружных зеркал заднего вида.

Штрафы за тонировку стекол

Управление транспортом с нарушением норм светопроницаемости стекла предусматривает административную ответственность. В соответствии со статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, размер штрафа составляет 340 грн.

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В случае повторного выявления такого же нарушения в течение года сумма штрафных санкций может вырасти до 510 — 680 грн.

Кроме наложения штрафа, водителю могут предложить устранить нарушение сразу на месте путем снятия тонировочной пленки. Если водитель откажется выполнить требование, законодательство предусматривает применение дополнительных мер реагирования.

Особое внимание патрульные обращают на машины с чрезмерным затемнением передних окон. Также проверки нередко касаются автомобилей, где тонировка нанесена на все окна без соблюдения требований ПДД.

В то же время владельцам автомобилей с заводским атермальным стеклом волноваться не стоит. Такое стекло имеет легкое затемнение, однако обычно соответствует установленным нормам светопроницаемости.

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Эксперты рекомендуют водителям заранее проверять, соответствует ли тонировка действующим требованиям. Для этого можно обратиться в специализированные сервисные центры, которые проводят профессиональные измерения и при необходимости помогают подобрать разрешенный вариант тонировки.

Напомним, как предостерег автоэксперт Александр Федченко, тонировка лобового стекла уменьшает видимость на 35 — 55%, что критически опасно в темноте, особенно во время блэкаутов. Такая практика, распространенная в Украине, противоречит европейским правилам, где это строго запрещено. Из-за значительного ухудшения обзора водитель рискует не заметить пешехода или препятствие, поэтому эксперт настоятельно советует снять тонировку ради безопасности и возможности выезда за границу.

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