Новые правила для водителей с 1 июня: кого заставят пройти техосмотр и как будут наказывать за тонировку

С 1 июня 2026 года украинских водителей ждут существенные изменения / © УНИАН

Реклама

С 1 июня 2026 года украинских водителей ждет ряд существенных изменений в правилах эксплуатации автомобилей и контроле за дорожным движением. В частности, в Украине ужесточают проверки тонировки стекол, вводят обязательный технический осмотр, а также расширяют систему автоматической фиксации нарушений ПДД.

Об этом говорится на портале «Эксперт».

Одним из ключевых нововведений станет контроль за тонировкой стекол. Для проверки светопропускания стекол патрульные получили новые приборы, поэтому количество проверок на дорогах станет больше. За несоблюдение установленных норм водителям грозит штраф в 510 гривен. Если же нарушение зафиксируют повторно, автовладельцу выпишут предписание устранить тонировку в течение десяти суток, а в случае игнорирования этого требования машину могут временно забрать на штрафплощадку.

Реклама

Еще одной существенной новацией для водителей станет обязательный технический осмотр. Первыми его будут проходить транспортные средства, которые используют в коммерческой деятельности: такси, сервисы каршеринга и автомобили служб доставки. За прохождение процедуры придется заплатить от 800 до 1500 гривен, в зависимости от региона. В случае выявления серьезных технических неисправностей, эксперты имеют право запретить выезд автомобиля на дороги до полного их устранения.

Также изменения коснутся и парковки. В крупных городах, таких как Киев, Львов, Одессу и Днепр, начнут действовать обновленные тарифы. В среднем стоимость парковки может вырасти на 15-20%. Одновременно власти расширяют зоны платной парковки и устанавливают дополнительные камеры контроля.

Штраф за неоплаченную парковку, как и раньше, составит 340 гривен, однако выявлять нарушителей теперь будут автоматически. Благодаря новейшим системам контроля постановление о нарушении будет формироваться без привлечения инспектора.

Параллельно в Украине увеличивают количество камер автоматической фиксации ПДД. По данным МВД, до конца лета на дорогах появится еще около 150 новых комплексов. При этом приборы будут фиксировать не только скоростной режим, но и проезд на красный свет и несанкционированный выезд на полосу для общественного транспорта.

Реклама

Сейчас размеры штрафов за превышение скорости неизменны: от 340 до 1700 гривен, в зависимости от тяжести нарушения. Стоит заметить, что автоматизация системы контроля значительно усложнит возможность уклонения от ответственности.

Чтобы избежать незапланированных расходов и штрафов, специалисты советуют автовладельцам заранее съездить на диагностику, убедиться в соответствии тонировки действующим требованиям и внимательно следить за новыми правилами парковки.

Ранее эксперты рассказали, как «не влететь на деньги» из-за плохих дорог.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров