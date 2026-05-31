Нові правила для водіїв від 1 червня: кого змусять пройти техогляд та як каратимуть за тонування

Від 1 червня 2026 року на українських водіїв чекає низка суттєвих змін у правилах експлуатації автомобілів та контролі за дорожнім рухом. Зокрема, в Україні посилюють перевірки тонування скла, запроваджують обов’язковий технічний огляд, а також розширюють систему автоматичної фіксації порушень ПДР.

Про це йдеться на порталі «Експерт» .

Одним із ключових нововведень стане контроль за тонуванням скла. Для превірки світлопропускання скла патрульні отримали нові прилади, тому кількість перевірок на дорогах стане більше. За недотримання встановлених норм водіям загрожує штраф у 510 гривень. Якщо ж порушення зафіксують повторно, автовласникові випишуть припис усунути тонування протягом десяти діб, а у разі ігнорування цієї вимоги машину можуть тимчасово забрати на штрафмайданчик.

Ще однією суттєвою новацією для водіїв стане обов’язковий технічний огляд. Першими його проходитимуть транспортні засоби, які використовують у комерційній діяльності: таксі, сервіси каршерингу та автомобілі служб доставки. За проходження процедури доведеться заплатити від 800 до 1500 гривень, залежно від регіону. У разі виявлення серйозних технічних несправностей, експерти мають право заборонити виїзд автомобіля на дороги до повного їх усунення.

Також зміни торкнуться і паркування. У великих містах, таких як Київ, Львів, Одесу та Дніпро, почнуть діяти оновлені тарифи. У середньому вартість паркування може зрости на 15-20%. Одночасно влада розширює зони платного паркування та встановлює додаткові камери контролю.

Штраф за неоплачене паркування, як і раніше, становитиме 340 гривень, проте виявляти порушників тепер будуть автоматично. Завдяки новітнім системам контролю постанова про порушення формуватиметься без залучення інспектора.

Паралельно в Україні збільшують кількість камер автоматичної фіксації ПДР. За даними МВС, до кінця літа на дорогах з’явиться ще близько 150 нових комплексів. При цьому прилади фіксуватимуть не лише швидкісний режим, а й проїзд на червоне світло та несанкціонований виїзд на смугу для громадського транспорту.

Наразі розміри штрафів за перевищення швидкості не змінні: від 340 до 1700 гривень, залежно від тяжкості порушення. Варто зауважити, що автоматизація системи контролю значно ускладнить можливість ухилення від відповідальності.

Аби уникнути незапланованих витрат і штрафів, фахівці радять автовласникам заздалегідь з’їздити на діагностику, переконатися у відповідності тонування чинним вимогам та уважно стежити за новими правилами паркування.

