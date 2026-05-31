Як швидко та без зусиль зробити настільний мінікамін власними руками: корисні поради

Минулого літа блогерка Тіна Денф’єльд власноруч зробила невеликий настільний камін для балкона, проте ідея виявилася настільки вдалою, що цього сезону декоративне вогнище переїхало до її основного житла.

Для каміна Тіна використала залишки білих гранітних камінців, які раніше купувала для великих вазонів. Вони ідеально вписалися у композицію, додали їй стильного та завершеного вигляду. Результат вийшов не лише красивим, а й напрочуд бюджетним. За словами блогерки, така настільна мінікамінна зона коштує зовсім недорого, а атмосферу створює не гірше за справжній камін.

Що знадобиться для домашнього мінікаміна

велике жаростійке блюдо чи форма

білі гранітні камінці чи декоративна галька

невелика чаша з нержавійної сталі

біоетанол як паливо

Біоетанол під час горіння практично не утворює диму чи попелу, тому його часто використовують для декоративних камінів у приміщеннях і на терасах.

Просто засипте камінці у жаростійку форму. Посередині поставте чашу з нержавійної сталі. Залийте у неї біоетанол і підпаліть його.

Цікавість лайфгаку

Секрет популярності мінікамінів — у їхній простоті. Вони не потребують складного монтажу, підключення до комунікацій чи спеціального догляду. Натомість створюють той самий ефект живого вогню, який миттєво робить простір теплішим, затишнішим і розслабленим.

Особливо ефектний вигляд такі настільні каміни мають на літніх терасах, балконах, у зонах відпочинку на дачі чи навіть у вітальні під час вечірніх посиденьок із друзями.

Безпека

Попри декоративний характер проєкту, Тіна нагадує про важливі правила безпеки:

запалювати біоетанол слід лише довгою запальничкою

використовувати потрібно виключно вогнетривкі матеріали

не залишати відкритий вогонь без нагляду

розміщувати конструкцію на стійкій поверхні якомога далі від легкозаймистих предметів.

У час, коли інтер’єри дедалі більше тяжіють до усвідомленості, натуральних матеріалів і затишних деталей, такі лайфгаки стають справжньою знахідкою. Мінікамін із біоетанолом — приклад того, як із мінімальними витратами можна створити атмосферу, яка перетворює звичайний вечір на маленький відпочинок.

