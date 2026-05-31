Принц Вільям розповів, як зазвичай починається його ранок

Принц Вільям / © Associated Press

Реклама

Під час ранкового радіоефіру 43-річний принц Уельський розповів ведучим, що він не жайворонок і що зазвичай у цей час він відвозить дітей до школи.

Коли Аманда запитала його, чи є у нього повідомлення для дітей, він відповів: «Шарлотта та Луї, оскільки Джордж учора ввечері був в шкільному пансіонаті, якщо ви мене чуєте, будь ласка, приходьте до школи вчасно. І не сваріться через те, хто слухає сьогодні вранці», - сказав принц, цитує його слова журнал Ok!.

Джеймі Тікстон, Аманда Голден і принц Вільям

Діти Уельських навчаються у школі Ламбрук – це приватна підготовча школа для учнів віком від 3 до 13 років, що пропонує гнучкий графік проживання всім учням. Діти віком від 7 до 13 років можуть залишатися в школі від п'яти ночей на тиждень до однієї ночі іноді.

Реклама

На сайті вказано, що є два пансіони: Lambrook House для дівчаток та Westfield для хлопчиків. За кожним пансіоном слідкує вихователь, якому допомагають викладачі.

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

Завжди вважалося, що брати та їхня сестра навчаються в денній формі, і коментарі Вільяма, мабуть, вперше розкривають інформацію про те, що його старший син, 12-річний принц Джордж, якому у липні виповниться 13 років, іноді мешкає у шкільному пансіонаті.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / © Associated Press

У вересні Джордж вступить до середньої школи, оскільки в даний час він закінчує останній семестр у Ламбруку. Куди він піде навчатися далі, поки не підтверджено, але якщо він вступатиме до Ітона, колишньої школи його батька, то, як очікується, навчатиметься в пансіоні на постійній основі.

Новини партнерів