Гаррі Гісман / © Guinness World Records

На аеродромі Даксфорд у Кембриджі, Велика Британія, 98-річний Гаррі Гісман провів понад 9 хвилин, стоячи на крилі літака на висоті понад 300 метрів.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Політ відбувався у рамках спеціального рекордного заїзду, який вимагав ретельної підготовки та суворого дотримання безпекових процедур.

На місці події був присутній офіційний представник «Книги рекордів Гіннеса», який зафіксував досягнення та підтвердив, що Гісман став найстаршим у світі «вінг-вокером».

«Я мріяв про це від самого дитинства, і те, що я нарешті зміг здійснити цю мрію у 98 років та стати рекордсменом «Книги рекордів Гіннеса», перевершило всі мої найсміливіші очікування», — розповів Гісман.

За словами чоловіка, підготовка до рекордної спроби тривала 11 місяців. Увесь цей час він працював із фітнестренером, щоб фізично та психологічно підготувати своє тіло до екстремального випробування.

Його спроба встановити рекорд також мала благодійну мету — вона допомогла зібрати кошти для Фонду допомоги дітям, хворим на рак імені Леннокса. Крім того, цей політ став особистою даниною пам’яті його дружині та синові, які померли після боротьби з онкологічним захворюванням.

«Гаррі — доказ того, що ніколи не пізно йти за мрією. У свої 98 років він досяг просто надзвичайного. Протягом останніх декількох місяців я мала честь познайомитися з ним і побачити ту рішучість, яка стоїть за цим викликом», — сказала Ліндсі Бідвелл, представниця Фонду допомоги дітям, хворим на рак, імені Леннокса.

«Те, що він робить це, збираючи кошти на допомогу дітям, хворим на рак, робить цю справу ще більш особливою. Гаррі — справді національний скарб, і наша команда, а також сім’ї, на користь яких він збирає кошти, будуть йому вічно вдячні», — додала вона.

