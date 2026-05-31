Інциденти з ТЦК: офіцерка Нацгвардії назвала головну проблему мобілізації в Україні

ТЦК, мобілізація

Українське суспільство має чимало нарікань на процес мобілізації, а точіше — порушення прав під час нього. І ця проблема вимагає вирішення.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповіла Маргарита Омеляненко, офіцерка Національної гвардії України.

«Цю проблему не те, що необхідно вирішувати, вона вже назріла і потребує найшвидшого і максимального вирішення», — наголосила вона.

За словами офіцерки НГУ, проблеми з ТЦК і мобілізацією насамперед пов’язані із невідомістю.

«Тобто людина, наприклад, не розуміє, куди вона йде, нащо вона йде, підготовка БЗВП — це страшні нереальні умови, які не навчають реальній війні, яка є на полі бою. Це все можна вирішити насправді і ставленням ТЦК, яке є до людей і ставленням людей, яке є до ТЦК», — пояснила Омельченко.

Вона додає, що питання доволі болюче, тому що саме цей момент роз’єднує українців, а мало би бути навпаки.

«Я обурююся цими випадками, як ТЦК час від часу затримують людей. Але і ставлення українців теж до мобілізації має бути інше, тому що ми все-таки в Україні, ти маєш розуміти, що ти українець, і ти маєш захищати державу», — завершила Омельченко.

Скандали з ТЦК — останні новини

Нагадаємо, жителька Нововолинська заявила, що люди в балаклавах, яких вона пов’язує з ТЦК, зайшли на приватне подвір’я, влаштували сутичку та побили її чоловіка і 14-річного сина. За словами жінки, син намагався захистити батька, після чого отримав травми й потрапив до лікарні із забоями грудної клітини та живота. Чоловіка після інциденту доставили до ТЦК, натомість родина стверджує, що він має проблеми зі здоров’ям та інвалідність через травму хребта. Волинський ТЦК заперечує факт побиття дитини та заявляє, що чоловік є чинним військовослужбовцем, який перебував у статусі СЗЧ, тому його передали Військовій службі правопорядку. Зазначається, що документів, які б підтверджували інвалідність чоловіка, наразі немає. Обставини події перевіряють правоохоронці в межах досудового розслідування.

У Луцьку після святкування останнього дзвоника група підлітків вступила в сутичку з працівниками ТЦК та поліцією, намагаючись завадити затриманню чоловіка. На відео видно штовханину та бійку; за версією ТЦК, чоловік відмовився показати військово-облікові документи й зачинився в автомобілі, після чого неповнолітні почали перешкоджати діям військових і пошкодили службове авто. Волинський ТЦК підтвердив факт інциденту, заявив, що діти тілесних ушкоджень не отримали, а всі обставини події зараз з’ясовують правоохоронці.

