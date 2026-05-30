«Люди в балаклавах зайшли в гараж»: на Волині жінка звинувачує ТЦК у побитті неповнолітнього сина — що відповіли у військкоматі / © ТСН

Реклама

На Волині спалахнув черговий скандал, пов’язаний із діями працівників ТЦК: місцева мешканка звинуватила їх у побитті свого чоловіка, який вже був на фронті, та його неповнолітнього сина на приватній території — у гаражі.

Про це передає місцеве видання «Аверс».

Пані Світлана стверджує, що до їхнього гаража на приватному подвір1ї під’їхали два буси з людьми у балаклавах, які вимагали документи у її чоловіка.

Реклама

«Під’їхали невідомі люди у балаклавах — дві машини. Оточили і зайшли в гараж. Документи хотіли перевірити і почали там буянити», — зазначила жінка.

Її чоловік пояснив, що документів при собі не має, але вже брав участь у бойових діях і має травму хребта. Проте на працівників ТЦК такі пояснення не подіяли. Словесна перепалка швидко переросла у штовханину. Дісталося і неповнолітньому сину подружжя.

За словами жінки, військові спочатку тримали підлітка, а коли він вирвався і кинувся на допомогу батькові, побили хлопця «для втихомирення».

«І сина побили, його „швидка“ забрала. Він зараз в лікарні лежить, у хірургії, із забоями грудної клітки та живота», — додала вона.

Реклама

Батька ж після інциденту доправили до ТЦК, і зараз він уже перебуває на полігоні. Дружина терміново збирає медичні довідки, щоб офіційно довести його непридатність до військової служби та інвалідність.

Що розповіли у ТЦК

Волинський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент.

За даними ТЦК, затриманий чоловік насправді вже є чинним військовослужбовцем, який самовільно залишив свою частину (СЗЧ). Саме тому його затримали та передали представникам Військової служби правопорядку (ВСП).

Стосовно інформації про проблеми зі здоров’ям затриманого, у ТЦК підкреслили, що жодних офіційних документів, які підтверджували б його інвалідність, надано не було.

Реклама

У військкоматі наголосили, що сама дружина військового у розмові з журналістами визнала, що пакет документів для встановлення цього статусу ще тільки готується до подання.

«За цим фактом правоохоронними органами здійснюється досудове розслідування. Остаточна правова оцінка діям усіх учасників події буде надана після завершення необхідних процесуальних та слідчих дій», — додали у ТЦК.

Скандали під час мобілізації: останні новини

Раніше повідомлялося, що у Луцьку підлітки після Останнього дзвоника побилися з ТЦК та поліцією.

Також ми писали, що посадовець ТЦК піде під суд за розправу над пенсіонером з Волині.

Реклама

Новини партнерів