Помідори можуть залишатися свіжими місяцями: потрібен лише один простий інгредієнт

Помідори можна зберігати свіжими значно довше, якщо перед тим обробити їх простим розчином із білого оцту. Цей метод допомагає сповільнити псування плодів і зберегти їхню якість на тривалий час.

Про це повідомило видання Express.

Помідори залишаються одним із найпопулярніших продуктів на кухні — їх додають до салатів, сендвічів та багатьох інших страв. Водночас вони, як і більшість фруктів та овочів, доволі швидко псуються. Саме тому блогерка EatWithEvidence запропонувала простий спосіб, який, за її словами, дозволяє продовжити термін їхнього зберігання.

Для початку знадобляться велика миска, мірні склянки та кухонний рушник. Далі необхідно змішати чверть склянки дистильованого білого оцту з 10 склянками води. Після цього розчин слід перемішати руками та покласти до нього помідори.

Блогерка рекомендує переконатися, що плоди повністю занурені у рідину. Потім їх потрібно трохи поваляти в розчині та залишити замочуватися рівно на дві хвилини.

Пояснюючи принцип дії методу, EatWithEvidence зазначила, що оцтовий розчин допомагає нейтралізувати наявні спори цвілі та змиває бактерії, які можуть залишатися на шкірці. За її словами, поверхня помідорів є сприятливим середовищем для розвитку різних мікроорганізмів, а кисле середовище оцту змінює ці умови.

Після завершення замочування настає останній етап, який блогерка називає не менш важливим за попередні. Кожен помідор необхідно дуже ретельно висушити перед зберіганням. Особливу увагу вона радить приділити місцю біля плодоніжки, оскільки саме там може накопичуватися волога, що сприяє подальшому утворенню цвілі.

Також авторка нагадала, що існують характерні ознаки, які можуть свідчити про псування помідорів. Серед них — видима цвіль на поверхні, м’яка або зморшкувата текстура, а також незвичний неприємний запах. Такі зміни можуть вказувати на те, що продукт уже зіпсувався.

