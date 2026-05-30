У Києві та низці регіонів лунає "комбінована" повітряна тривога: що летить

У Києві ввечері 30 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших регіонів.

«Загроза застосування балістичного озброєння», — попередили Повітряні сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 17:50

У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Брянська.

Крім того, над деякими регіонами кружляють ворожі «Шахеди», які долетіли аж на Захід країни.

Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків і Повітряних Сил, станом на момент публікації новини має такий вигляд:

Рівненщина:

→Дубровиця/Волинь;

→Зарічне/Волинь.

Чернігівщина:

→Славутич/Київщина.

Житомирщина:

→Овруч/Рівненщина.

Раніше Володимир Зеленський закликав українців зважати на повітряні тривоги через дані розвідки про підготовку Росією нового масованого обстрілу.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, ЗС РФ планують обстріл напередодні Дня Києва (31 травня).

