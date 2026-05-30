Росія вдарила по двох потягах у великому обласному центрі: є загиблий і поранені

Під час тривалого обстрілу Запоріжжя російська терористична армія завдала удару по залізниці, пошкодивши електровоз і тепловоз.

Атака "Шахедів"

Атака "Шахедів"

Російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі та рухомому складу в Запоріжжі, внаслідок чого загинув машиніст, ще двоє працівників отримали поранення.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

У повідомленні уточнили, що атака сталася у суботу, 30 травня, близько полудня. Внаслідок ворожого удару були пошкоджені електровоз і тепловоз.

Найтрагічнішим наслідком атаки стала загибель машиніста.

Також травм зазнали двоє залізничників. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Компанія заявила, що надасть усю необхідну підтримку родині загиблого працівника, а також допомогу постраждалим залізничникам.

В «Укрзалізниці» наголосили, що російські війська продовжують атакувати цивільну залізничну інфраструктуру України, але попри це залізничники продовжують забезпечувати перевезення пасажирів і вантажів в умовах війни.

Нагадаємо, від ранку 30 травня російські безпілотники кількома хвилями атакували Запоріжжя. У місті сталися «прильоти».

Раніше повідомлялося, що російська терористична армія змістила акцент атак з енергетики на залізничну інфраструктуру України.

