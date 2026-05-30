Чому "Циркон" та "Орешнік" майже неможливо перехопити: експерт попередив про небезпеку

Ракета «Орешнік»

Російські гіперзвукові ракети типу «Циркон» та «Орешнік» наразі залишаються надскладними цілями для української протиповітряної оборони, а час на реакцію після оголошення тривоги є критично малим.

Про це в ефірі програми Вечір.LIVE заявив військовий експерт Валерій Боровик.

За словами експерта, перехопити «Циркони» наявними в Україні засобами ППО наразі практично неможливо. він зазначив, що у світі існують окремі американські системи, які здатні ефективно працювати по таких гіперзвукових цілях, проте Сили оборони України їх поки що не мають на озброєнні.

Через це Валерій Боровик закликав громадян у жодному разі не ігнорувати сигнали небезпеки, оскільки загроза для великих міст є колосальною.

«Як тільки ви почули повітряну тривогу — одразу треба йти вниз. У вас є приблизно п’ять хвилин», — наголосив фахівець.

Особлива небезпека цих ракет полягає не лише в їхній надзвуковій швидкості, а й у специфіці розгортання. Російські війська запускають їх переважно з мобільних берегових або наземних установок, що ускладнює своєчасне виявлення моменту пуску та залишає українцям лічені хвилини на пошук безпечного місця.

Удар «Орешніком» 24 травня: що відомо

У ніч проти 24 травня РФ атакувала Білу Церкву «Орешніком». Її запустили з полігону Капустін Яр. Ракетний удар припав на один із районів міста. За даними Повітряних сил, це вже втретє армія РФ застосувала балістичну ракету середньої дальності.

Хоч вночі ціллю ударів РФ був Київ, але, ймовірно, окупанти свідомо планували атакувати саме по Білій Церкві «Орешніком», обравши як ціль, наприклад, аеродром. Втім, як повідомляє OSINT-канал «КіберБорошно», БРСД влучила по гаражному кооперативу.

Раніше у Мережі з’явилася інформація, що тієї ночі російські війська випустили два «Орешніка». Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що повітряна ціль таки вийшла з ладу і впала на території окупованої Донецької області.

Нагадаємо, російська балістична ракета «Орешнік» має низьку точність і завдає мінімальних руйнувань, але залишається надзвичайно складною ціллю для традиційних систем ППО.

