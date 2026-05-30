"Орешнік", яким РФ вгатила по Львівщині, виготовили ще 2017 року - Reuters

Балістичний ракетний комплекс «Орешнік», яким росіяни вдарили по Львівській області у січні 2026 року, виготовили ще дев’ять років тому.

Про це пише Reuters.

Українські ракетні експерти стверджують, що цей «Орешнік» був виготовлений 2017 року з компонентів, що походили з Росії та Білорусі.

«Ми були досить здивовані, тому що вони кажуть, що це дуже нова ракета. Але якщо подивитися на рік складання, там вказано 2017-й», — сказав експерт.

Нагадаємо, 8 січня Повітряні сили заявили про удар Росією по Львову балістичною ракетою дального радіусу дії з полігону «Капустин Яр». Це, як вказували моніторингові канали, була ракета «Орешнік».

Зранку Росія визнала застосування «Орешніка» і пояснила це нібито відповіддю на атаку України на резиденцію Путіна на Валдаї, якої насправді не було.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав про те, що такий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО — це серйозна загроза безпеці на європейському континенті та випробування для трансатлантичної спільноти.

«Путін використовує балістичні ракети проміжної дальності поблизу кордонів ЄС та НАТО у відповідь на власні галюцинації — це справді глобальна загроза. І вона вимагає глобальної відповіді», — написав Сибіга.

СБУ продемонструвала уламки «Орешніка», яким РФ атакувала Львів, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин.

Серед знайдених наразі деталей блок стабілізації і наведення (фактично це «мізки» ракети), запчастини з двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації і сопла з платформи блоку розведення тощо.

