31 травня 2026 року — неділя. 1557-й день війни в Україні.

Завтра, 31 травня, віряни святкують Трійцю. Одне з головних християнських свят, яке відзначають на 50-й день після Великодня. Воно присвячене зішестю Святого Духа на апостолів, після чого вони отримали силу проповідувати Євангеліє різними мовами. Ця подія вважається «народженням» Церкви. У традиції в Україні це також «Зелені свята»: храми і домівки прикрашають зеленню, гілками дерев і травами — як символ оновлення, життя та Божої благодаті. Віряни відвідують богослужіння і моляться про духовну силу та захист.

31 травня в Україні святкують День Києва. Припадає на останню неділю травня. Це день, коли Київ «відкривається» для святкувань і подій: концерти, фестивалі, виставки, спортивні забіги, ярмарки та культурні заходи по всьому місту. Атмосфера зазвичай дуже жива, особливо в центрі, на набережних і в парках. Свято почали масово відзначати 1982 року під час святкування 1500-річчя Києва. Згодом воно стало щорічною традицією.

Також 31 травня Всесвітній день без тютюну. Його запровадила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у 1987–1988 роках з метою привернути увагу до шкоди тютюну та нікотинової залежності. Щороку від наслідків тютюну у світі помирають мільйони людей, тому цей день — не формальність, а нагадування про реальні ризики.

А ще 31 травня Всесвітній день папуг. Це екологічна й природоохоронна дата, присвячена папугам — одному з найрозумніших і найяскравіших птахів у світі. Мета свята полягає в тому, щоб привернути увагу до зникнення багатьох видів папуг і нагадати про проблему незаконної торгівлі дикими птахами.

31 травня святкують День хіміка. В Україні його традиційно святкують в останню неділю травня. Цей день присвячений людям, які працюють у сфері хімії: у лабораторіях, на заводах, у наукових інститутах, фармацевтиці, екології та інших галузях.

Також 31 травня Міжнародний день білявок. Його присвячують людям зі світлим (блонд) волоссям. Це радше культурно-розважна дата, а не офіційне міжнародне свято. Це свято не має офіційного статусу в ООН чи інших міжнародних організаціях і існує переважно в медіа та інтернет-культурі.

А ще 31 травня Міжнародний день бортпровідника. Це професійний день працівників авіації — бортпровідників і стюардів, які забезпечують безпеку та комфорт пасажирів під час польоту. Це свято підкреслює важливу, але часто «невидиму» роботу людей, які роблять авіаподорожі безпечними та комфортними.

31 травня святкують День веб-дизайнера. Це неофіційне професійне свято людей, які створюють зовнішній вигляд сайтів: веб-дизайнерів, UI/UX-дизайнерів та цифрових креаторів. Це свято — нагадування, що за кожним зручним сайтом стоїть продуманий дизайн і багато невидимої роботи.

