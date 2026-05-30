ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
3 хв

Яке завтра, 31 травня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 31 травня, День Києва. Віряни святкують Трійцю. До Нового року залишилося 215 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Яке свято 31 травня 2026 року

Яке свято 31 травня 2026 року / © ТСН

31 травня 2026 року — неділя. 1557-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

31 травня віряни святкують Трійцю / © pexels.com

31 травня віряни святкують Трійцю / © pexels.com

Завтра, 31 травня, віряни святкують Трійцю. Одне з головних християнських свят, яке відзначають на 50-й день після Великодня. Воно присвячене зішестю Святого Духа на апостолів, після чого вони отримали силу проповідувати Євангеліє різними мовами. Ця подія вважається «народженням» Церкви. У традиції в Україні це також «Зелені свята»: храми і домівки прикрашають зеленню, гілками дерев і травами — як символ оновлення, життя та Божої благодаті. Віряни відвідують богослужіння і моляться про духовну силу та захист.

31 травня в Україні святкують День Києва / © Pixabay

31 травня в Україні святкують День Києва / © Pixabay

31 травня в Україні святкують День Києва. Припадає на останню неділю травня. Це день, коли Київ «відкривається» для святкувань і подій: концерти, фестивалі, виставки, спортивні забіги, ярмарки та культурні заходи по всьому місту. Атмосфера зазвичай дуже жива, особливо в центрі, на набережних і в парках. Свято почали масово відзначати 1982 року під час святкування 1500-річчя Києва. Згодом воно стало щорічною традицією.

31 травня Всесвітній день без тютюну / © pexels.com

31 травня Всесвітній день без тютюну / © pexels.com

Також 31 травня Всесвітній день без тютюну. Його запровадила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у 1987–1988 роках з метою привернути увагу до шкоди тютюну та нікотинової залежності. Щороку від наслідків тютюну у світі помирають мільйони людей, тому цей день — не формальність, а нагадування про реальні ризики.

31 травня Всесвітній день папуг / © pexels.com

31 травня Всесвітній день папуг / © pexels.com

А ще 31 травня Всесвітній день папуг. Це екологічна й природоохоронна дата, присвячена папугам — одному з найрозумніших і найяскравіших птахів у світі. Мета свята полягає в тому, щоб привернути увагу до зникнення багатьох видів папуг і нагадати про проблему незаконної торгівлі дикими птахами.

31 травня святкують День хіміка / © pexels.com

31 травня святкують День хіміка / © pexels.com

31 травня святкують День хіміка. В Україні його традиційно святкують в останню неділю травня. Цей день присвячений людям, які працюють у сфері хімії: у лабораторіях, на заводах, у наукових інститутах, фармацевтиці, екології та інших галузях.

31 травня Міжнародний день білявок / © pexels.com

31 травня Міжнародний день білявок / © pexels.com

Також 31 травня Міжнародний день білявок. Його присвячують людям зі світлим (блонд) волоссям. Це радше культурно-розважна дата, а не офіційне міжнародне свято. Це свято не має офіційного статусу в ООН чи інших міжнародних організаціях і існує переважно в медіа та інтернет-культурі.

31 травня Міжнародний день бортпровідника / © pexels.com

31 травня Міжнародний день бортпровідника / © pexels.com

А ще 31 травня Міжнародний день бортпровідника. Це професійний день працівників авіації — бортпровідників і стюардів, які забезпечують безпеку та комфорт пасажирів під час польоту. Це свято підкреслює важливу, але часто «невидиму» роботу людей, які роблять авіаподорожі безпечними та комфортними.

31 травня святкують День веб-дизайнера / © pexels.com

31 травня святкують День веб-дизайнера / © pexels.com

31 травня святкують День веб-дизайнера. Це неофіційне професійне свято людей, які створюють зовнішній вигляд сайтів: веб-дизайнерів, UI/UX-дизайнерів та цифрових креаторів. Це свято — нагадування, що за кожним зручним сайтом стоїть продуманий дизайн і багато невидимої роботи.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie