Новий гігантський вірус розмножується унікальним способом, якого досі не бачили

Учені виявили новий тип гігантського вірусу — фуртівовірус. Він розмножується небаченим раніше способом.

Про це повідомляє Science Alert.

Фуртівовірус використовує проміжну тактику. Після зараження клітини він руйнує її ядро, використовуючи клітинний механізм і розмножуючись у рідині ядра, що залишилася. Це явище раніше не спостерігалося в інших гігантських вірусів.

«Це відкриття підкреслює складність еволюції геному, демонструючи, що гігантські віруси можуть збільшувати загальний розмір свого геному для адаптації до невизначених умов довкілля, водночас зменшуючи кількість своїх основних генів, що дає нове розуміння еволюційних чинників, які формують розмаїття віросфери», — заявили вчені.

Вважається, що віруси могли бути відповідальними за формування ядер усередині клітин.

