Зранку РФ атакувала великий обласний центр: після вибухів сталися влучання, є загиблий
Військові попереджали про безпілотники у напрмяку обласного центру.
У суботу зранку, 30 травня, російська армія атакує Запоріжжя. В обласному центрі сталися сильні вибухи. Загинула щонайменше одна людина.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Росіяни атакують промислову інфраструктуру обласного центру», — наголосив чиновник.
За його словами, спочатку було відомо про двох травмованих. Втім, згодом Федоров повідомив, що у лікарні помер один з чоловіків.
“На жаль, помер один з постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Чоловік був смертельно поранений через удар росіян по обласному центру”, - наголосив голова ОВА.
Що відомо про атаку
У Запоріжжі від 07:27 оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про безпілотники, що рухалися у напрямку міста. Сталися сильні вибухи. За даними місцевої влади, зокрема спрацювали сили ППО.
Як повідомлялося, у Херсоні дрон влетів у квартиру з людьми. Через атаку у Дніпровському районі постраждали двоє людей: поранення дістали 71-річний чоловік та 70-річна жінка.