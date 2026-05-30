Зранку РФ атакувала великий обласний центр: після вибухів сталися влучання, є загиблий

Вибухи.

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу зранку, 30 травня, російська армія атакує Запоріжжя. В обласному центрі сталися сильні вибухи. Загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни атакують промислову інфраструктуру обласного центру», — наголосив чиновник.

За його словами, спочатку було відомо про двох травмованих. Втім, згодом Федоров повідомив, що у лікарні помер один з чоловіків.

“На жаль, помер один з постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Чоловік був смертельно поранений через удар росіян по обласному центру”, - наголосив голова ОВА.

Що відомо про атаку

У Запоріжжі від 07:27 оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про безпілотники, що рухалися у напрямку міста. Сталися сильні вибухи. За даними місцевої влади, зокрема спрацювали сили ППО.

Як повідомлялося, у Херсоні дрон влетів у квартиру з людьми. Через атаку у Дніпровському районі постраждали двоє людей: поранення дістали 71-річний чоловік та 70-річна жінка.

