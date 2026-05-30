ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6266
Час на прочитання
1 хв

Зранку РФ атакувала великий обласний центр: після вибухів сталися влучання, є загиблий

Військові попереджали про безпілотники у напрмяку обласного центру.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу зранку, 30 травня, російська армія атакує Запоріжжя. В обласному центрі сталися сильні вибухи. Загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни атакують промислову інфраструктуру обласного центру», — наголосив чиновник.

За його словами, спочатку було відомо про двох травмованих. Втім, згодом Федоров повідомив, що у лікарні помер один з чоловіків.

“На жаль, помер один з постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Чоловік був смертельно поранений через удар росіян по обласному центру”, - наголосив голова ОВА.

Що відомо про атаку

У Запоріжжі від 07:27 оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про безпілотники, що рухалися у напрямку міста. Сталися сильні вибухи. За даними місцевої влади, зокрема спрацювали сили ППО.

Як повідомлялося, у Херсоні дрон влетів у квартиру з людьми. Через атаку у Дніпровському районі постраждали двоє людей: поранення дістали 71-річний чоловік та 70-річна жінка.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
6266
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie