Авіаексперт розповів, чого очікувати від нових масованих обстрілів України
Влада та розвідка попередили, що ворог готує новий масований обстріл України.
Від наступної масованої повітряної атаки Росії не варто очікувати чогось надзвичайного, адже ворог і надалі діятиме у звичному форматі комбінованих ударів ракетами та дронами.
Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в етері Еспресо заявив, що очікувати суттєвого посилення російських масованих ударів найближчим часом не варто.
За його словами, російські атаки й надалі відбуватимуться у звичному форматі — із комбінованим застосуванням ракет і безпілотників.
«Станом на сьогодні, росіяни використали 82 балістичні ракети „Іскандер“ при місячному випуску 60 ракет. Звісно, що в них ще є певна кількість ракет С-300 та північнокорейських KN-23. Втім, все одно, вони вже все, що випускають — вистріляли», — розповів Романенко.
Він додав, що РФ навряд чи зможе суттєво збільшити масштаби ракетних ударів по Україні.
На думку експерта, основний акцент у майбутніх атаках росіяни робитимуть на дрони та окремі типи крилатих ракет.
«По Х-101, то росіяни випускають понад 60 ракет такого типу і вже використали 89 ракет. Можуть звісно вони напружитись і як у лютому цього року назбирати більше ракет і щось випустити», — сказав він.
Романенко припустив, що під час можливих атак Росія може знову застосовувати і крилаті ракети «Калібр».
«Однак, гадаю, запустять понад 300 дронів. Можливо можуть використати ракети „Калібр“. До речі, була інформація, що росіяни готували кораблі для пуску цих ракет. В цьому місяці вони взагалі не випускали ракети цього типу», — зазначив експерт.
Він підсумував, що масштабних змін у характері обстрілів очікувати не варто.
«Загалом, щоб не говорив Шойгу, Росія буде обстрілювати територію України як зазвичай. Я б не очікував чогось надзвичайного», — додав Романенко.
Раніше повідомлялося, що у київському метро люди ставлять намети та облаштовують місця, щоб перечекати можливу нічну атаку РФ в укритті.
Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський отримав інформацію про підготовку росіян до нової масованої атаки по Україні.