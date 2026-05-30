Авіаексперт розповів, чого очікувати від нових масованих обстрілів України

Від наступної масованої повітряної атаки Росії не варто очікувати чогось надзвичайного, адже ворог і надалі діятиме у звичному форматі комбінованих ударів ракетами та дронами.

Про це заявив експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в етері Еспресо.

За його словами, російські атаки й надалі відбуватимуться у звичному форматі — із комбінованим застосуванням ракет і безпілотників.

«Станом на сьогодні, росіяни використали 82 балістичні ракети „Іскандер“ при місячному випуску 60 ракет. Звісно, що в них ще є певна кількість ракет С-300 та північнокорейських KN-23. Втім, все одно, вони вже все, що випускають — вистріляли», — розповів Романенко.

Він додав, що РФ навряд чи зможе суттєво збільшити масштаби ракетних ударів по Україні.

На думку експерта, основний акцент у майбутніх атаках росіяни робитимуть на дрони та окремі типи крилатих ракет.

«По Х-101, то росіяни випускають понад 60 ракет такого типу і вже використали 89 ракет. Можуть звісно вони напружитись і як у лютому цього року назбирати більше ракет і щось випустити», — сказав він.

Романенко припустив, що під час можливих атак Росія може знову застосовувати і крилаті ракети «Калібр».

«Однак, гадаю, запустять понад 300 дронів. Можливо можуть використати ракети „Калібр“. До речі, була інформація, що росіяни готували кораблі для пуску цих ракет. В цьому місяці вони взагалі не випускали ракети цього типу», — зазначив експерт.

Він підсумував, що масштабних змін у характері обстрілів очікувати не варто.

«Загалом, щоб не говорив Шойгу, Росія буде обстрілювати територію України як зазвичай. Я б не очікував чогось надзвичайного», — додав Романенко.

Раніше повідомлялося, що у київському метро люди ставлять намети та облаштовують місця, щоб перечекати можливу нічну атаку РФ в укритті.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський отримав інформацію про підготовку росіян до нової масованої атаки по Україні.

