Україна і Канада запускають спільне виробництво дронів

Україна та Канада підписали угоду про запуск спільного виробництва розвідувальних безпілотників для потреб Сил оборони України.

Про це інформує Міністерство оборони України.

У межах домовленості сторони створюють нове спільне підприємство Airlogix-Sentinel.

Воно об’єднає українську defense tech-компанію Airlogix та канадського виробника безпілотних систем Sentinel Research and Development.

Зазначається, що виготовлені дрони постачатимуться безпосередньо Силам оборони України.

У Міністерстві оборони підкреслюють, що для канадської сторони партнерство відкриває нові можливості для розширення виробничих потужностей у сфері критичних технологій та доступу до рішень сучасної війни.

«Україна та Канада продовжать працювати над спільними рішеннями, які відповідають безпековим інтересам обох держав у межах win-win партнерства та української стратегії оборони», — йдеться у повідомленні.

