Україна розробляє аналог Patriot: що відомо про нову систему ППО Freya

Українська компанія Fire Point спільно з партнерами розробляє нову систему ППО. Йдеться про новий комплекс протиповітряної оборони, що матиме назву Freya. Він має стати аналогом системи Patriot.

Про це повідомив співвласник і CEO компанії Fire Point Денис Штілерман для РБК-Україна.

ППО Freya — що відомо про аналог Patriot

Очільник компанії Fire Point розповів, що нова система ППО — це спільний проєкт з європейськими країнами, до якого долучилися вже кілька країн ЄС. Ця система ППО буде здатна перехоплювати балістичні ракети.

«Якщо все буде добре, то до кінця року в нас будуть перші перехоплення», — заявив Денис Штілерман.

Від України програму курує Рустем Умєров. До реалізації долучилися також Німеччина, Франція та Норвегія.

Систему ППО Freya впроваджуватимуть в межах міжурядових домовленостей, які дозволять компаніям-виробникам підписувати окремі угоди на виготовлення різних елементів системи ППО.

Фінансування проєкту здійснюють країни-учасники. Міждержавні угоди покликані стимулювати обмін досвідом.

Крім Fire Point, у розробленні бере участь ще одна українська компанія, назву якої не розголошують.

Українська компанія постала ініціатором, головним розробником та інтегратором нового комплексу протиповітряної оборони. Зокрема, Fire Point виготовляє ракети-перехоплювачі FP-7 і пускові установки.

Всі інші компоненти ППО розробляють в інших країнах. Основою комплексу має стати ракета FP-7 з такими характеристиками:

швидкість: 1500–2000 м/с;

довжина ракети: 7,25 м;

діаметр: 1,15 м;

фюзеляж: 0,53 м;

дальність: до 200 км;

бойова частина: 150 кг;

середня швидкість: 800 м/с;

відхилення від цілі: 14 метрів;

максимальний час польоту: 250 секунд;

Перші пуски відбулися в лютому 2026 року. Ракети оснащені інфрачервоною головкою самонаведення. Freya задумали як багатофункціональний комплекс, що зможе виконувати завдання протиповітряної та протиракетної оборони. Головною перевагою стане захист від балістичних ракет.

Нагадаємо, в Україні запрацював елемент приватної системи протиповітряної оборони для захисту об’єктів критичної інфраструктури від дронів. Як повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов, комплекс використовує дистанційно керовані турелі з кулеметами типу М2, що здатні вражати повітряні цілі на відстані до 2 кілометрів.

Під час демонстрації журналістам показали, як оператор у режимі реального часу контролює та наводить установку на ціль здалеку.

Цей проєкт є повністю приватною ініціативою, тому замовити такий захист для додаткового прикриття можуть будь-які підприємства. Експерти підкреслюють, що поява подібних рішень свідчить про активний розвиток приватного сектору в оборонній сфері, адже бізнес здатний впроваджувати нові технології значно швидше за державні структури через меншу кількість бюрократії.

Водночас публічна презентація системи вже викликала дискусії в Мережі щодо доцільності розголошення такої інформації під час війни.

В Україні зафіксовано перший випадок успішного перехоплення реактивного безпілотника типу «Шахед» силами приватної ППО. Подія сталася в Харківській області, де ворожа ціль намагалася на надвисокій швидкості атакувати інфраструктурні об’єкти.

У Міністерстві оборони України зазначили, що перехоплення такого швидкого та складного дрона підтверджує ефективність залучення недержавного сектору до оборони та є частиною системної розбудови багаторівневого захисту неба за завданням президента.

Головна перевага проєкту приватної ППО полягає в можливості швидко посилити захист критичних об’єктів без додаткового навантаження на кадрові бойові підрозділи ЗСУ.

На сьогодні такі приватні групи формуються вже на 19 підприємствах. Попри свій статус, ці підрозділи не діють автономно, а повністю інтегровані в єдину систему управління Повітряних сил.

