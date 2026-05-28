Війна в Ірані спустошила запаси ракет у США

США виснажили запаси ракет / © Unsplash

Реклама

На тлі війни з Іраном у США починаються проблеми з ракетами. Для відновлення ракетного потенціалу знадобляться роки. Відповідну багаторічну програму вже підготували в уряді. Так, США за кілька днів витратили те, що накопичували роками, і поки не досягли успіху.

Про це повідомляє Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

У США серйозні проблеми з ракетами після війни з Іраном

39 днів бомбардування Ірану виснажили ракетні запаси США. Хоча для продовження війни в Ірані наразі зброї достатньо, дефіцит ракет робить Штати вразливими на випадок потенційного конфлікту в Західній частині Тихого океану. Швидкість відновлення боєприпасів є критичним питанням.

Реклама

Міністр оборони Піт Хегсет зазначив, що на поповнення підуть «місяці та роки». Це підтверджують аналітики. Для поповнення запасів знадобиться щонайменше рік, а за найбільш реальним сценарієм — 3 роки.

США гостро потребують такої зброї: крилаті ракети «TLAM», комплекси ППО «THAAD» і «Patriot», морські ракети «SM-3» та «SM-6», ракети «JASSM» та «PrSM».

Фото: CSIS

Західні аналітики пишуть, що ситуацію погіршила не лише війна в Ірані, а й постачання зброї до України, зокрема ракет до «Patriot». Усе ускладнюється тим, що США мають поповнювати не лише власні запаси, а й встигати виконувати контракти на озброєння для інших країн.

Через те, що попит перевищує пропозицію, розподіл нової зброї вже викликав неприємні двосторонні ситуації, які триватимуть ще кілька років.

Реклама

В адміністрації Трампа розуміють терміновість проблеми. Тому в державний бюджет 2027 року закладають $1,5 трлн на оборону — величезна сума піде на купівлю боєприпасів.

Також у США планують зробити окремий військовий бюджет для компенсації витрат на операцію «Епічна лють» та створення запасів, що перевищать довоєнний рівень. США підписали низку угод про розширення виробничих потужностей.

Окремо аналітики виділяють дефіцит ракет «Томагавк» (TLAM). За останні 10 років США купували в середньому лише 86 ракет на рік. Через незначну кількість замовлень завод випускає менше ніж 200 одиниць на рік, хоча здатний виробляти понад 1000.

Головна проблема полягає у термінах виробництва ракет. Замовлені у 2026–2027 роках ракети будуть на складах США не раніше 2030 року. Нині прогноз такий, що повернутися до довоєнного рівня запасів вдасться аж наприкінці 2030 року.

Реклама

Увесь цей час США матимуть «вікно вразливості».

Російська таємна ракета програма

Нагадаємо, Росія могла відродити радянську таємну програму «Косатка» (або «Скіф») з розгортання балістичних ракет на морському дні. Концептуально вона схожа на американський безпілотний проєкт «Orca» від General Dynamics 1960-х років, який США свого часу відхилили на користь дорожчих підводних човнів.

Головною перевагою такої системи є її економічність: вона коштує приблизно вдесятеро дешевше за традиційні субмарини, оскільки не потребує екіпажу, а самі ракети вкрай важко виявити та знищити.

Для РФ, яка на п’ятий рік війни проти України змушена оптимізувати оборонний бюджет через інфляцію та залежність від цін на нафту, це фінансово привабливий спосіб зберегти військовий потенціал.

Реклама

Про можливе повернення до проєкту свідчить активність розвідувального підводного судна «Звездочка» у Сєверодвінську. Цей корабель підпорядкований секретному Головному управлінню глибоководних досліджень (ГУГД) і, за даними НАТО, крім роботи з торпедами «Посейдон», може брати участь у випробуваннях донних ракетних комплексів.

Новини партнерів