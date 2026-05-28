Як правильно зберігати хліб, щоб він був свіжим тиждень: пекарі розповіли про лайфгак

Свіжий хліб швидко втрачає свої властивості — вже через два дні він може стати твердим або, навпаки, почати пліснявіти. Проблема часто полягає не в якості хліба, а в способі його зберігання. Поліетиленові пакети та холодильник — це найпоширеніші помилки, які скорочують термін придатності хліба.

Про це пише onet.pl.

Як краще не зберігати хліб

Експерти та пекарі наголошують, що достатньо дотримуватися кількох простих правил, щоб хліб залишався свіжим навіть протягом тижня.

Однією з найпоширеніших помилок є зберігання щойно купленого, ще теплого хліба у поліетиленовому пакеті або хлібниці. У таких умовах хліб розм’якшується, а волога сприяє розвитку цвілі. Пекарі рекомендують залишити свіжий хліб на кілька годин, щоб він повністю охолов — найкраще на решітці або без герметичного паковання. Такий підхід дозволяє зберегти хрустку скоринку та запобігає накопиченню вологи.

Як правильно зберігати хліб

Дослідження показують, що найефективнішими є методи, які застосовували наші бабусі: чиста бавовняна або лляна серветка та міцна хлібниця — ідеальне рішення. Обмежений доступ повітря дозволяє зберегти належну вологість, а хліб довше залишається свіжим.

Сучасною альтернативою є двошарові пакети для хліба, які дозволяють хлібу «дихати» і сповільнюють його висихання. Хліб на заквасці, що зберігається таким чином, може залишатися свіжим навіть протягом тижня.

Навіть найкраща хлібниця не виконає свого призначення без регулярного чищення. Крихти та залишки хліба сприяють розвитку цвілі та бактерій. Пекарі рекомендують регулярно протирати хлібницю та підтримувати її в сухому стані. Пам’ятайте, що хліб у хлібниці найкраще класти зрізаною стороною донизу.

Чи можна зберігати хліб у холодильнику

Всупереч поширеній думці зберігання хліба в холодильнику аж ніяк не подовжує термін його придатності. Навпаки — низька температура прискорює процес затвердіння і призводить до того, що хліб швидко стає сухим і несмачним. Експерти рекомендують зберігати хлібобулочні вироби за кімнатної температури, найкраще в діапазоні 20–25 °C.

Якщо ви знаєте, що не зможете з’їсти весь буханець, варто подумати про заморожування хліба. Найкраще нарізати хліб скибочками, розділити на порції та покласти в пакетики. Після розморожування хліб зберігає хорошу якість, особливо якщо його трохи підігріти в духовці. Пекарі наголошують, що для заморожування найкраще підходить свіжий хліб.

