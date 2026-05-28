Годжес заявив про перелам у війні в Україні: на чиєму боці перевага
Україна здатна виграти війну на виснаження проти Росії. Зараз це починають розуміти навіть на Заході.
Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що у війні Росії проти України настав переламний момент на користь Києва. На його думку, це поступово починають усвідомлювати як у Європі, так і у Вашингтоні.
Про це він сказав інтерв’ю «Укрінформ».
«Європа, здається, дедалі більше розуміє й цінує те, що її безпека залежить від успіху України», — зазначив екскомандувач.
Водночас Годжеса розчаровує, що республіканська адміністрація США не бачить у Росії ворога, «поганого хлопця», та вагається з допомогою Україні, а це могло б убезпечити Європу на покоління вперед.
Генерал у відставці припускає, що ця адміністрація бачить, навіть якщо ще не визнає цього, що у війні настав перелам на користь України.
На його думку, на цьому етапі головне, що можуть зробити західні партнери — це інвестувати в оборонну промисловість України, яка розвинула дуже хороші спроможності.
Ситуація на фронті — останні новини
Останні місяці на фронті обернулися для Кремля серйозним провалом: Сили оборони зуміли фактично скувати значно чисельніші сили окупантів завдяки технологічному та тактичному прориву.
Як зазначає військовий аналітик Франц-Штефан Гаді, Україна, безумовно, перебуває в сильнішій позиції, ніж багато хто очікував. Але війна передбачає цикли адаптації, і питання в тому, чи зможе Росія знайти відповіді на покращення ситуації для України. «На цьому етапі війни ми можемо з упевненістю дивитися лише на кілька тижнів наперед», — каже він.
Напередодні у США назвали можливі терміни закінчення війни в Україні. Експерти заявили про можливий перелам у війні РФ проти України вже цього року.