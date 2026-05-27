"Ми б уже давно цю війну програли": у DeepState сказали, чим компенсують брак людей у ЗСУ

Співзасновник DeepState розповів про ситуацію з поповненням ЗСУ

У ЗСУ залишається нестача особового складу, однак частково цю проблему компенсують безпілотні технології.

Про це в ефірі День.LIVE заявив співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула.

За його словами, ситуація з укомплектуванням підрозділів залишається складною, проте за останні пів року вона стала менш критичною.

«У війську залишаються проблеми з людьми, але за останні пів року вони стали менш критичними», — зазначив Микула.

Він пояснив, що після зміни підходів до поповнення особового складу в механізованих бригадах вдалося збільшити кількість військових. Водночас цей процес, на його думку, ще потребує завершення та системного вдосконалення.

Окремо Микула наголосив на ключовій ролі дронів у сучасній війні, які фактично змінюють баланс на полі бою.

«Якби не дрони, ми б уже давно, мабуть, цю війну програли. По класичній війні вони просто нас би „м’ясом“ закидали», — сказав він.

Експерт додав, що безпілотники дозволяють створювати так звані кіл-зони, здійснювати постійне спостереження, уражати противника ще на етапі його висування, а також ефективно підтримувати як оборонні, так і штурмові дії українських сил.

